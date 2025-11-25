Dubrovnik zatrpan smećem: Jugo nanijelo plastiku i drugi otpad iz Albanije

Dok na kopnu obilna kiša stvara probleme s poplavama, krajnji jug Hrvatske probleme muči s jugom
Najpoznatija dubrovačka plaža Banje danas je zatrpana smećem, a prizor je prvi na društvenim mrežama podijelio Ivuša Brajević.
'Veliki pozdrav iz Albanije, a u moru još smeća ko u priči. Banje su prepune', objavio je Brajević.
Fotoreporteri Pixsella snimili su pak večeras gomile smeća u Staroj luci.
Riječ je o problemu koji se godinama ponavlja, kada more donese ogromne količine smeća, najčešće iz Albanije, do naših obala i plaža. Riječ je o međunarodnom pitanju za kojeg je bilo riječi kako će se rješavati i određeni koraci jesu poduzeti, no još uvijek se problem nije u potpunosti riješio, piše Dubrovački dnevnik.