Dubrovnik zatrpan smećem: Jugo nanijelo plastiku i drugi otpad iz Albanije

' Veliki pozdrav iz Albanije, a u moru još smeća ko u priči . Banje su prepune', objavio je Brajević.

Riječ je o problemu koji se godinama ponavlja, kada more donese ogromne količine smeća, najčešće iz Albanije, do naših obala i plaža. Riječ je o međunarodnom pitanju za kojeg je bilo riječi kako će se rješavati i određeni koraci jesu poduzeti, no još uvijek se problem nije u potpunosti riješio, piše Dubrovački dnevnik.