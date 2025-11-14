Mostovci o nepravilnostima u zagrebačkom Domu zdravlja: 'Treba služiti građanima, a pretvaraju se u izvor prihoda'

Ustvrdio je da takva praksa nije izolirani incident, nego simptom "duboko narušenog sustava". "Sve te nepravilnosti na kraju plaćaju građani kroz poskupljenje zdravstvenih usluga i pad njihove kvalitete", kazao je Troskot u petak.

"Javne ustanove, koje bi trebale služiti građanima, pretvaraju se u izvor prihoda. Troškovi koje plaćaju liječnici koncesionari poput plina, vode, komunalija i čišćenja trostruko su veći nego u drugim domovima zdravlja u Zagrebu i Hrvatskoj", upozorio je Troskot u petak.

Troskot tvrdi da se u zagrebačkom sustavu zdravstva "ponavlja zabrinjavajući obrazac netransparentnosti i financijskog opterećivanja liječnika koncesionara, što u konačnici trpe i građani".

Voditelj Savjeta za zdravstvo Mosta Ivan Bekavac naglasio je da se problemi 'napuhavanja troškova' događaju u trenutku kada u Hrvatskoj nedostaje oko 280 timova obiteljske medicine i kada 200 tisuća građana, uključujući djecu stariju od sedam godina, nemaju pristup izabranom obiteljskom liječniku.

"U takvim okolnostima posebno zabrinjava da DZ Zagreb - Istok liječnicima naplaćuje troškove i do šest puta veće od onih u drugim domovima zdravlja u gradu. Liječnici nemaju uvid u vlastite ulazne račune jer im ih Dom zdravlja odbija dati pa ne znaju koliki su njihovi stvarni troškovi, ali znaju da plaćaju višestruko više od kolega samo nekoliko kilometara dalje", kazao je.

Čišćenje ambulante od 30 četvornih metara stoji i do 400 eura mjesečno, dok isti posao u drugim domovima zdravlja stoji 60 eura, naveo je. "Još je skandaloznije da je jedna liječnica dobila račun za plin veći od 10.000 eura, bez mogućnosti uvida u izvorni račun, uz prijetnju da će joj se u slučaju neplaćanja oduzeti pravo korištenja prostora", rekao je Bekavac.

Dodao je da takve "netransparentne, potencijalno nezakonite i izrazito represivne metode" bacaju ozbiljnu sjenu na upravu DZ Zagreb - Istok te izvijestio da su neki liječnici već pokrenuli sudske sporove protiv te ustanove zbog sumnji u reketarenje i nezakonito poslovanje.

Iz Mosta su stoga zatražili hitnu neovisnu reviziju poslovanja DZ Zagreb - Istok, izjednačavanje kriterija obračuna režija u svim zagrebačkim domovima zdravlja, potpunu transparentnost uvida u sve ulazne račune te utvrđivanje osobne odgovornosti uprave.