Hrstić o poskupljenju dopunskog zdravstvenog za 62 posto: Cijena je ista 12 godina

Ministrica zdravstva Irena Hrstić i predstavnici Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO) poručili su u petak da je, zbog porasta troškova nužno povećanje cijene HZZO-ove police dopunskog zdravstvenog osiguranja za 62 posto

Ministrica Hrstić izvijestila je da je prijedlog povećanja cijene HZZO-ova dopunskog zdravstvenog osiguranja u javnom savjetovanju i da odluka još nije donesena, a da su analizu troškova i prijedlog korekcije izradile stručne službe HZZO-a i da je ravnatelj HZZO-a Lucian Vukelić predložio podizanje mjesečne premije sa sadašnjih 9,29 na 15 eura. „Ako nemate policu 'dopunskog', sudjelujete s 20 posto troškova svake pretrage i postupka“, rekla je Hrstić navodeći primjer PET/CT pretrage čija cijena iznosi oko 2500 eura, što znači da bi pacijent bez dopunskog morao platiti 500 eura participacije. Hrstić: S poskupljenjem revidirat će se prihodovni cenzus „Cijene zdravstvenih postupaka značajno su rasle, a polica dopunskog HZZO-a nije mijenjana od 2013.", naglasila je Hrstić u Dubrovniku gdje je sudjelovala na Danima hrvatskog turizma.

Odgovarajući na pitanje o socijalnoj pravednosti jedinstvene cijene, Hrstić je rekla da umirovljenici i osobe s niskim primanjima već sada imaju pravo na besplatnu policu, a da će se paralelno s eventualnim poskupljenjem revidirati prihodovni cenzus kako bi se povećao broj onih koji ostvaruju to pravo. Istaknula je i da se kvaliteta zdravstvene zaštite ne može vezivati uz cijenu 'dopunskog', ali i ustvrdila da se dostupnost terapijskih i dijagnostičkih postupaka u proteklom desetljeću znatno povećala - od bioloških lijekova do suvremenih postupaka kojima se izbjegavaju teški ishodi poput amputacija nogu kod dijabetičara zbog loše cirkulacije. U HZZO-u su uvjereni da zbog poskupljenja neće izgubiti osiguranike. Pomoćnica ravnatelja za dobrovoljno zdravstveno osiguranje Morana Krušarovski izjavila je novinarima da se dio korisnika ranije znao prebaciti konkurenciji, ali su se u velikoj mjeri vraćali "zbog stabilnosti i važnosti sustava“. Cijene 'dopunskog' veće s početkom slijedeće godine Nakon što je prijedlog povećanja cijene police s 111,49 na 180 eura godišnje upućen početkom tjedna u 30-dnevno javno savjetovanje, odluka će biti donesena nakon provedbe procedure i nakon što bude upućena Upravnom vijeću HZZO-a, rekla je te dodala da će se porast cijene police najvjerojatnije realizirati početkom iduće godine. Prema podacima HZZO-a, oko 1,6 milijuna građana sami plaćaju dopunsko osiguranje, dok za njih 530–540 tisuća polica ide na teret državnog proračuna, a Krušarovski kaže da bi novo usklađivanje prihodovnog cenzusa moglo promijeniti broj osoba koje imaju pravo na besplatnu policu. I dok su ministrica zdravstva i HZZO isticali da je "korekcija nužna" zbog porasta troškova zdravstvene zaštite u proteklih 12 godina, oporba je oštro kritizirala poskupljenje. Kekin: Najava poskupljenja je neprimjerena Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin (Možemo!) rekla je da je „vrlo neugodno iznenađena“ najavom. Prema njezinim riječima, zdravstvena usluga sve je nedostupnija i sve više ovisi o mogućnosti plaćanja privatnika, dok ključne reforme izostaju.