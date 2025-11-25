crobarometar za studeni

Stiglo novo istraživanje: Bez promjena u rejtingu stranaka, Milanović i dalje najpopularniji političar

M. Šu.

25.11.2025 u 19:53

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nova TV
Bionic
Reading

Mjesečno istraživanje Crobarometar, kojeg donosi Nova TV, u studenom odražava događaje od kraja prethodnog i početka aktualnog mjeseca. Kao i svake godine, u studenom je u fokusu Dan sjećanja na žrtve Vukovara i Škabrnje.

Neočekivanih raspleta i tenzija nije manjkalo, od zapošljavanja bivšeg ministra Beroša, incidenata na Danima srpske kulture do požara zgrade Vjesnika. Kako ovaj mjesec kotiraju političari te koji su najveći problemi u zemlji ovaj mjesec, objavila je Nova TV.

HDZ i dalje vodeća stranka

Ni ovaj mjesec u rejtingu stranaka nema značajnih promjena. HDZ je vodeća stranka s 26,9 posto podrške zainteresiranih birača, a SDP je drugi s podrškom od 20,8 posto.

Slijedi Možemo s 12 posto potpore, a Most koji ima novog predsjednika Nikolu Grmoju, studeni završava na 6 posto podrške. Slijedi Domovinski pokret s 3,2 posto, a što se ostalih stranaka tiče pojedinačno imaju manje od dva i pol posto podrške. Neodlučnih je 13,2 posto.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nova TV

vezane vijesti

Rad Vlade i predsjednika

Što se tiče rada Vlade, njihov rad ne odobrava gotovo 65 posto ispitanika. Rad Vlade odobrava 27 posto, dok 8 posto ispitanika nije sigurno kako bi ih ocijenilo.

Kao i Vladi, i podrška radu Predsjednika Republike Zorana Milanovića je na sličnoj razini kao i prošlog mjeseca. Ima podršku 49 posto ispitanika. S njegovim potezima ne slaže se 42 posto, dok 9 posto nema izražen stav.

Pozitivan i negativan dojam građana o političarima

Zoran Milanović, iako šutljiviji nego što smo navikli, i dalje je najpozitivniji političar i o njemu 57 posto ispitanika ima pozitivno mišljenje, a 36 posto negativno. Predsjednik je gotovo svima dobro poznat, a 6 posto ispitanika nije sigurno bi li ga smjestilo u pozitivnu ili negativnu kategoriju.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nova TV

Ministru obrane Ivanu Anušiću isplatile su se kratke, efektne i pamtljive izjave o određenim temama, i ovaj je mjesec među vodećim političarima po pozitivnom dojmu. Na 41 posto ispitanika ostavlja pozitivan dojam, na 32 posto negativan. Anušiću svakako treba biti važno i to što prema istraživanju gotovo trećina ispitanika nema jasno definiran stav o njemu - ili nisu čuli za njega ili ni sami ne znaju gdje bi ga svrstali.

Tomislav Tomašević ima 37 posto pozitivnog dojma, ali i visokih 52 posto negativnog. Vrlo je malo onih koji za gradonačelnika Zagreba nisu čuli, a 9 posto nije sigurno kako bi se o njemu izjasnilo.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nova TV

Božo Petrov i Ivana Kekin oboje su na 35 posto pozitivnog dojma, s tim da ona ima više onog negativnog. Nasljednik Bože Petrova, Nikola Grmoja u svom prvom mjerenju kao predsjednik Mosta ima 34 posto pozitivnog, 43 posto negativnog dojma, 7 posto za njega nije čulo, a kod 16 posto ispitanika ima još posla za definirati dojam.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nova TV

Negdje na sredini liste je predsjednik Vlade Andrej Plenković o kojem 33 posto ima pozitivan dojam, ali sigurno mu se neće svidjeti to što ovaj mjesec ima i najviše negativnog dojma, 60 posto.

Po vodstvu u negativnom dojmu pretekao je svog koalicijskog partnera Ivana Penavu. Iza njega najviše negativnog dojma imaju još i Gordan Jandroković, Siniša Hajdaš Dončić, kao i Tomislav Tomašević.

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Nova TV

Mišel Jakšić i Mirela Ahmetović i prema mjerenju popularnosti za studeni na ovoj listi su najmanje poznati široj javnosti.

Najveći problemi

Visoke cijene i inflacija uvjerljivo su najveća briga i problem naših građana. Potom životni standard i niske plaće, a itekako ih smeta i korupcija te kriminal na visokoj razini.

Općenito gospodarska i ekonomska situacija i dalje itekako brine građane Hrvatske, a na to je, razumljivo, naslonjen i socijalni status umirovljenika te niske mirovine.

Napomena:

Istraživanje Crobarometar za Dnevnik Nove TV provodi agencija Ipsos na redovitoj mjesečnoj bazi. Istraživanje je provedeno između 1. i 20. studenog CAPI metodom na reprezentativnom uzorku od 989 punoljetna građana iz cijele Hrvatske. Maksimalna pogreška iznosi +/-3,3 posto, a za rejtinge stranaka +/-3,6 posto.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
javljaju američki mediji

javljaju američki mediji

Ukrajina pristala na Trumpov mirovni plan
POTEZ OČAJNIKA

POTEZ OČAJNIKA

Izdali domovinu za par eura: Mladi ukrajinski par otkrio kako ih je Kremlj navukao na špijunažu
ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

ANALIZA NAFTNIH STRUČNJAKA

Je li Srbija zaista pred kolapsom ili Aleksandar Vučić opet dramatizira samo kako bi se pojavio kao spasitelj?

najpopularnije

Još vijesti