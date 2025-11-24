Policija će pročešljati zagrebačke tramvaje, poznato je što traže

"Ove godine Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježavamo kampanjom o sigurnosti žena i djevojaka u javnom prijevozu, a u 2026. godini ćemo provesti istraživanje o učestalosti i vrstama uznemiravanja u javnom prijevozu i javnim prostorima. Na temelju istraživanja planirat ćemo aktivnosti poput unaprjeđenja procedura za prijavu nasilja ZET-u, edukacija za vozače i druge”, istaknula je zamjenica zagrebačkog gradonačelnika Danijela Dolenec.

Dodala je da se kampanja provodi uz podršku ZET-a i Policijske uprave zagrebačke. Kampanja se odvija u autobusima i tramvajima ZET-a te na frekventnim gradskim lokacijama, a usmjerena je na osnaživanje žena i djevojaka, poticanje svjedoka na reakciju te upozoravanje na kažnjivost uznemiravanja i nasilja, priopćili su u ponedjeljak iz zagrebačke Gradske uprave.

U sklopu kampanje, unutar ZET-ovih autobusa i tramvaja postavljene su privjesnice s QR kodom koji upućuje na informativno- edukativni plakat s uputama za žrtve i svjedoke uznemiravanja.