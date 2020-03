Škoro: Suvlasnik sam tvrtke koja parking kod bolnice Merkur naplaćuje 15 kuna po satu. To se zove tržište

Mi smo spremni biti ta platforma da bismo zaustavili svekoliku propast, poručio je predsjednik Demokratskog pokreta Miroslav Škoro

'Pozivam sve one koji žele promjene da podrže nas. Nećemo postavljati uvjete ili braniti nekome da nas podrži. Osim onih koji su politički kontaminirani', poručio je Škoro koji je nije želio odgovoriti na pitanje podržava li Andreja Plenkovića ili Miru Kovača na izborima u HDZ-u.

Na pitanje znači li to da bi razgovarao i sa SDP-om rekao je kako je o tome preuranjeno razgovarati, ali je normalno da će razgovarati sa svima.

'Da, u subotu sam citirao dr. Franju Tuđmana kada sam rekao da bih razgovarao i s crnim vragom ako je to u interesu hrvatskog naroda. Tko su crni vragovi? Znaju oni vrlo dobro. Ali to ne zanima hrvatski narod, njih zanima zašto je utemeljen Domovinski pokret, koji su nam ciljevi...', rekao je Škoro.

'Ja sam kršćanin, katolik, ja sa svima mogu razgovarati', rekao je čelnik Demokratskog pokreta čiji su ciljevi promjene u hrvatskoj državi koje će napraviti, kako je rekao, zajedno s narodom.

'Sam ne mogu ništa', kaže Škoro.

Škoro smatra kako će Zoran Milanović biti bolji predsjednik nego premijer te da nema 'govora o tvrdoj kohabitaciji' s premijerom Andrejom Plenkovićem jer su 'oni stari pajdaši sa Zrinjevca'.

Gostujući na RTL-u Škoro je obećao kako će kroz nekoliko dana objaviti svoju imovinsku karticu te potvrdio da je suvlasnik tvrtke koja u blizini zagrebačke bolnice Merkur naplaćuje parking 15 kuna po satu. Ne misli da je nemoralno što se često poziva na hrvatski narod, a naplaćuje mjesta za parkiranje pacijentima.

'To se zove tržište. Možemo govoriti o mnogo stvari koje se naplaćuju u Gradu Zagrebu. Mislim, to je posao kojim se bavim. Je li to moralno? Treba li Donald Trump sad besplatno davati sobe u svom hotelu?', odgovorio je protupitanjem Škoro.