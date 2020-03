Škoro: Mogu ujutro voditi državu, popodne pjevati i opet ću biti bolji od onih koji je vode sada

Miroslav Škoro nije uspio u predsjedničkoj utrci, ali je za parlamenarne izbore spreman. Sada kreće u prikupljanje glasova i slaganje koalicije pred izbore. O planovima, mogućim partnerima i prvim potezima - Miroslav Škoro govorio je u prvom televizijskom intervjuu nakon izbora

"Mislim da za to trenutno još nema potrebe, ali definitivno, kada sam ja o tome govorio, ispadao sam smiješan. Sjećam se, u Dubrovniku, jedno jutro - ja nekoliko riječi o tome jer je to jedino logično rješenje. Dakle, suverenitet države i granica nacionalna je nešto što se štiti pod svaku cijenu. Mi nemamo trenutno dovoljno kapaciteta, što se tiče Ministarstva unutarnjih poslova, ljudi su napregnuti, umaraju se i čine koliko mogu", kazao je Škoro za Dnevnik.hr

"Pa ne bi bilo prvi puta, mislim da je to u javnosti, na neki način, i općeprihvaćena stvar. I bivša predsjednic a je u svojoj kampanji koristila državne resur se, aktualni premijer za svoju unutarstranačku bitku koristi resurse, a mislim da za to nema potrebe", objasnio je Škoro.

O trenutnoj politici, što se tiče migracija, nije htio govoriti. "Mislim da me o tome trebate pitati poslije 15. ožujka zbog toga što je, i ovo što je sada najavljeno , u interesu predizborne utrke u HDZ-u ", objasnio je. Na pitanje želi li reći da premijer Andrej Plenković i Vijeće za nacionalnu sigurnost najavu vojske koristi za unutarstranačke izbore, kratko je odgovorio: "Apsolutno sve".

O borbi protiv koronavirusa kaže kako se na televiziji govori da se ljudi trebaju smiriti. "No, bez obzira na to, svaka informativna emisija počinje s 15 minuta vijesti o koronavirusu. S jedne strane, meni se čini da se mi ponašamo malo u 'valcer' stilu. U Veneciji je otkazan karneval, kod nas u Rijeci nije otkazan. Mislim da bi trebali biti malo oprezniji, nije to bezazlen virus, ne bi Italija stavila vojsku na granicu", kazao je Škoro.

Navodi da se radi o termolabilnom virusu, odnosno "kad budu malo toplije temperature, on će sam od sebe nestati. Za sada bi bilo bolje prevenirati da vidimo što će se dalje događati, ali gospodarstvo će patiti. Gospodarstvo Kine već sada pati, dio svih planiranih aranžmana za 8. ožujka je već sada otkazan. Mislim da je to trebalo biti malo odgovornije", kazao je Škoro.

Svoj stav da je trebalo biti odgovornije objašnjava: "U tom smislu da ne bi pustio čovjeka koji dođe u Ericsson pa tamo bude u kontaktu s 400 ljudi i onda dođeš i kažeš - 'odite vi doma'". Škoro navodi da će štetu osjetiti i turizam.