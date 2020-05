Miroslav Škoro, gostujući u RTL-u Danas kazao je da su raskidu pregovora s Mostom, o zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore, kumovali njihovi preveliki apetiti

"Poprilično, daleko više od onoga što možemo nekom garantirati. Ne bi trebali biti bitni mandati, nego da u zajedničkom radu možemo stvoriti jednu sinergiju, dodanu vrijednot i povesti Hrvatsku u drugom smjeru', rekao je Škoro.

Iz Mosta kažu da iza svega zapravo stoji HDZ jer su oni rekli da mogu koalirati sa Škorom, ali ne i njima. Škoro takve navode odbacuje.

"U proteklih mjeseci se dogodilo čudo toga. Ja sam u isto vrijeme doveo Zorana Milanovića na vlas, ali sam i HDZ-ov igrač. Naravno, na društvenim mrežama postoji dokaz da sam udbaš koji je istovremeno i krajnji desničar. Jednostavno, to je još jedna od notornih gluposti, spin kojim se pokušava odvratiti od onog bitnog, a to je da je Domovinski pokret transparentno vodio razgovore s Mostom i drugima. Nitko drugi nije bio zadovoljan, Most jest. Ne treba sada to stavljati pod reflektor, skretati na sebe pozornost i pljuvati. Budimo džentlmeni i nismo se dogovorili', odgovorio je Škora te potvrdio da je razgovarao s Ninom Raspudićem, ali se ni s njime nije dogovorio.

Dodao je da u tim pregovrorima nije puklo zbog mandata već je bio je drugi problem.

'On nije bio u stanju u kratkom roku organizirati stranku, a nije htio ući u Domovinski porket. Ja u želim svako dobro, on svakako može puno dati', kazao je Škoro.

Naveo je da je razgovarao i s vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom (HDZ).

'On je dobrodošao, jednom smo osobno razgovarali, vidjet ćemo. Čini mi se da je u HDZ-u dosta nezadovoljnih', rekao je Škoro i dodao da neće biti suradnje sa Željkom Markić.

Kazao je da je ljudima dosta načina na koji se vodi Hrvatska, a za Domovinski porket kaže da nikako nije radikalna desnica.

"Ljudima je dosta, željni su promjene i tu promjenu će dobiti. Razgovaramo s opcijama koje bi nas još malo gurnule centru. Ja mislim da mi jesmo desni centar, mogla bi se stranka prikazati i kao desnica, ali mislim da ekstremna desnice nema u Hrvatskoj, a mi to definitivno nismo", rekao je Škoro.