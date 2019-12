Škoro napokon otkrio tko stoji iza njega, doduše sarkastično: To su ruski lobi, Karamarko, CIA, Mesić, Josipović...

Zadnjeg dana kampanje kandidat Miroslav Škoro dao je intervju za N1 televiziju. Progovorio je o sučeljavanju na HRT-u, na kojem je bio neprimjetan, i iznio sumnju da mu je sabotiran jer ga nitko od drugih kandidata nije čuo niti on njih. On će od pet do 12 danas odgovarati direktno na pitanja građana i nema potrebe da to netko moderira. 'Kreirali su parastvarnost s kojom narod nema veze. Ja ne želim biti dio cirkusa, ne želim biti klaun, ja želim biti predsjednik države', poručuje

Prisjetio se kako je uopće došlo do toga da postane kandidat. 'Neke stvari su se dogodile prstom Božjim. Ja sam nakon te svoje operacije bio u žiži medijskog zanimanja. Ta emisija u veljači na N1 u kojoj sam gostovao potaknula je ljude koji se bave anketama da me uvrste u istraživanja javnog mnijenja. Ja sam se pojavio u toj anketi, počeli su prvi kontakti i razgovori i danas smo ovdje', kazao je Škoro za N1.

Na pitanje može li stići dvoje vodećih, kaže: 'Nisam od onih koji podliježu tome i bilo kakvoj euforiji. Ankete se ne koriste za ono za što se koriste u znanosti. Tamo se koriste da se sazna istina. Ovdje mi se čini da je to oblikovanje javnog mnijenja, a ne istraživanje. Mi smo svi tu negdje. U pravu su oni koji kažu da su izbori najbolja anketa', dodaje. Smatra da je politika u Hrvatskoj ružan igrokaz koji pogoduje samo nekima. Političke stranke igraju na staru maksimu: Sjaše Kurta da uzjaše Murta. 'Kreirali su parastvarnost s kojom narod nema veze. Ja ne želim biti dio cirkusa, ne želim biti klaun, ja želim biti predsjednik države. Želim da se demokracija vrati u pravi kolosijek. Ja ću jedino slušati narod. Mene nitko ne može nazvati i delegirati mi bilo što. Kao što može Grabar Kitarović ili Milanovića', ističe Škoro.