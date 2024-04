Pojavio se Škoro i otkrio koja je razlika između njegova i Penavina DP-a

Kakva je vaša reakcija kad vidite sada Radića ili Penavu koji pričaju o dogovoru o vladi? Škoro je kaza da je taj koji je i vrijeme je to koje je. 'Ljudi su već napeti. Ja sam mislio da poznajem te ljude, ali ne poznam da bih o njim mogao dovoljno govoriti. Majka me je pokojna naučila, da kada nemam nešto lijepo za reći onda je bolje da ne kažem ništa. Svima im želim sve najbolje. Da je ovo teška i delikatna situacija, sigurno je. Ne znam kako će završiti', kazao je Škoro za RTL Direkt.

'Da bih došao u situaciju ucjenjivati nekoga, da bi trgovao s nečim, da bi došao na vlast, da bi imao više bilo čega. Ja sam već dovoljno bio popularan. Hvala Bogu, imam dovoljno. Ja sam stvarno imao jednu želju da to bude Domovinski pokret, jedan široki pokret. Čak bih rekao različitih političkih svjetonazora, ljudi iseljene i domovinske Hrvatske koji će povesti računa o svojoj zemlji. Međutim, ove trgovačke priče me ne zanimaju i ne bi njima nikada bio sklon', naveo je Škoro.

'Znači da te moje pjesme vidio sam kako na televiziji jedan čovjek trči preko cijele sale, Svojevremeno u jednoj izbornoj noći se začula ne moja pjesma, nego čak i pjesma Lijepa li si gdje ja pjevam par stihova i trči da bi ugasio to. To je žalosno. Dakle, pjesma nikome ništa nije kriva, dapače, ali opet velim ne bi previše na tu temu zbog toga što ne znam što bi rekao. Žao mi je što to sve skupa tako. Mislim da mi kao narod i kao zemlja možemo puno bolje i da zaslužujemo ovakve stvari. Neka nam Bog pomogne', poručio je Škoro.