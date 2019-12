Analitičari: Prva dva kandidata su učvrstili pozicije, ali trendovi se mogu promijeniti

Anketu HRejting u Temi dana HRT-a prokomentirali su politički analitičari Smiljana Leinert-Novosel i Ivica Relković

'Ovo je istraživanje napravljeno prije sučeljavanja, koje spada u one elemente koji uvijek utječu na promjenu raspoloženja. No, odnos među kandidatima je stalan, uz male oscilacije . Ipak, trendovi se mogu mijenjati, primjerice zbog sučeljavanja ili čak loše vremenske prognoze', naglasila je Leinert-Novosel.

Ipak, vjerojatno je došlo do blagog 'reseta' te je tu razliku teže stići. Prva dva kandidata su sigurnija . Zbog sučeljavanja, vidljivosti manjih kandidata, ne može Zoran Milanović računati da nema poremećaja na lijevoj strani scene. Odnosi će se poremetiti u odnosu na ovu anketu, ali ne toliko što se tiče prva dva kandidata", zaključuje Relković.

Zanimljivo je da bi Škoro pobijedio i Grabar-Kitarović ili Milanović u drugom krugu, sudeći prema posljednjem Hrejtingu. 'Često postoje kandidati koji lakše pobjeđuju u drugom krugu, ali im je ulazak u drugi krug otežan. To se češće odnosi na kandidate koji nisu kandidati ove dvije stranke. No, i to je mjereno uoči posljednjeg sučeljavanja. Ne bih za sada proglašavao da će Grabar-Kitarović i Milanović sigurno biti u drugom krugu', kaže Relković.

Može li zadnji dan kampanje, a to je petak, donijeti kakve promjene? 'Važan je faktor kako će organizacije motivirati članove za izlazak na izbore. Mislim da se neće puno toga promijeniti. Većina ljudi, po mojem sudu, već je donijelo odluku. Neovisno o sučeljavanju, ljudi ipak imaju naviku biranja određenih kandidata iz određenog političkog spektra', zaključuje Smiljana Leinert-Novosel.