Škibola: Velika krivnja HNB-a zbog događaja vezanih uz Zagrebačku banku

Nezavisni saborski zastupnik Marin Škibola ustvrdio je u utorak na konferenciji za novinare u Rijeci da Hrvatska narodna banka (HNB) ne radi kako bi trebala te da snosi veliku krivnju zbog događaja vezanih uz Zagrebačku banku

Inače, prema pisanju medija, supervizija Hrvatske narodne banke (HNB) pokazala je da Zagrebačka banka 'nije u cijelosti poštovala procedure za sprječavanje pranja novca'. Navodno je HNB otkrio 'goleme propuste u poslovanju, brojne sumnjive transfere ruskog novca i ogromne uplate bez ikakvih provjera'. Krajem veljače ostavku je podnio predsjednik Uprave Zagrebačke banke, a dvojica njezinih članova mjesec dana nakon njega.

'Velika odgovornost na HNB-u u aferi Zagrebačke banke je u tome što su signali o ovome prvo došli od američkih i talijanskih institucija, a to znači da je HNB trebala prije inozemnih institucija reagirati i informirati naše institucije, DORH, SOA-u i koga već, da se krene u djelovanje', ustvrdio je Škibola. No, po njegovim riječima, HNB to nije učinio i čini da se opet iz inozemstva rješavaju naši interni problemi.

Najavio je da će u srijedu podnijeti zahtjev predsjedniku Hrvatskog sabora i predsjednici Odbora za financije i državni proračun o održavanju izvanredne sjednice upravo o toj temi.

'Inzistirat ćemo da dođe guverner HNB-a Boris Vujčić kako bi nam objasnio o čemu se tu zapravo radi i dao relevantne informacije jer sve ove informacije su iz medija. Mi nemamo relevantne i službene stavove Borisa Vujčića, što bismo trebali imati, a on ih izbjegava dati', istaknuo je Škibola.

Dodao je da je ta afera samo još jedan primjer nečinjenja HNB-a, nakon problema s Raiffeisen zadrugom i mjenicama u slučaju Agrokora te pokušaja utjecaja Raiffeisen banke na Ustavni sud. 'Imamo anarhično poslovanje banaka koje funkcioniraju u našem financijskom sustavu, a HNB to sve zanemaruje i ne želi uspostaviti red u našem bankarskom sistemu', rekao je saborski zastupnik..

'Na ove ozbiljne afere koje se događaju u financijskom sustavu ni vladajuća stranka HDZ ni premijer Plenković nisu iznijeli nikakav komentar, a to nije učinio ni SDP. To upućuje na sumnju u njihovu povezanost s tim inozemnim bankarskim kartelima, znači - radi li se tu o njihovim financijskim suradnjama, koje zapravo nisu javno prikazane', ustvrdio je Marin Škibola, koji smatra kako bi oni 'da igraju transparentno - jednostavno dali neki komentar na tu aferu'.