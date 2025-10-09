Skandal u Bruxellesu: Mađarski obavještajci špijunirali europske institucije?

Europska komisija je u četvrtak najavila da će ispitati navode prema kojima je mađarska vlada rasporedila obavještajne agente u Bruxellesu kako bi prikupljali informacije o europskim institucijama

"Europska komisija osnovat će internu radnu skupinu koja će istražiti te navode", rekao je glasnogovornik Balazs Ujvari. Istaknuo je da Komisija uzima “vrlo ozbiljno” te navode prema kojima je mađarska obavještajna služba provodila špijunske operacije protiv EU i osoblja Komisije. "Komisija te navode shvaća vrlo ozbiljno i ostajemo predani zaštiti osoblja, informacija i mreže Komisije od nelegalnog prikupljanja obavjšetajnih podatka", rekao je Ujvari.

Povjerenik pod povećalom Prema zajedničkoj istrazi koju su proveli njemački tjednik Der Spiegel, belgijski dnevnik De Tijd i mađarski portal Direkt36, mađarski obavještajci, koji su se predstavljali kao diplomati, pokušali su se infiltrirati u institucije EU-a u vrijeme dok je na čelu Stalnog mađarskog predstavništva pri EU-u bio sadašnji povjerenik Oliver Varhely. Prema navodima tih medija, jedan operativac koji je radio za mađarsku vanjsku obavještajnu službu, bio je raspoređen u Bruxellesu između 2015. i 2017. kao diplomat u mađarskom Stalnom predstavništvu u odjelu za kohezijsku politiku.