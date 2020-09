'Sjednice Ustavnog suda trebaju biti javne... Žao mi je što mediji nisu na tome inzistirali, ali i što Zoran Milanović nije išao dalje'

Poznati odvjetnik Veljko Miljević gostovao je u Novom danu te je objasnio zašto smatra da sjednice Ustavnog suda po zakonu moraju biti otvorene za javnost i koga treba pitati zašto su se unatoč tome zatvarale

Samo, primijetio je voditelj, tu se onda otvara pitanje zašto unatoč tome možemo pratiti sve sudske rasprave, no ne i one koji se odnose na postupke na Ustavnom sudu. Miljević je tu posegnuo za citiranjem članaka iz Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske:

'U članku 3., a to su temeljne odredbe, stoji od riječi do riječi: 'Djelovanje Ustavnog suda je javno.' U članku 50. to načelo iz članka 3. potpuno je potvrđeno i kaže se da 'Ustavni sud na sjednici može zaključiti da će o biti stvari zaključiti na temelju javne rasprave'. Imate i članak 47. stavak 3. Tu se precizira tijek sjednica na kojima se donosi odluka Ustavnog suda: 'Predstavnici tiska i drugih sredstava priopćavanja mogu biti nazočni sjednici ili javnoj raspravi.''

'Žao mi je i kao čovjeku i pravniku da neki od predstavnika medija', kazao je Miljević, 'nisu inzistirali na 47. članku, stavku 3., na tome da prisustvuju sjednici.'