'Molim tajnicu Vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra', poznata je rečenica premijera Andreja Plenkovića, koja je u fokus na tren bacila i tajnicu Vlade Andreju Gabrijel. No, ona je danas odradila svoju posljednju sjednicu Vlade

'Dopustite mi da zahvalim gospođi Andreji Gabrijel, koja nas je zamolila iz osobnih razloga da je danas razriješimo, na njenom doprinosu radu vlade praktički u cijelom razdoblju demokratske i slobodne Hrvatske. Hvala Andreja još jednom', kazao je Plenović nakon što su joj i on i ministri zapljeskali.

Na današnjoj sjednici Vlade premijer Andrej Plenković izvijestio je da je razriješena glavna tajnica vlade Andreja Gabrijel , i to na vlastiti zahtjev.

'Molim tajnicu Vlade da pripremi odluku o razrješenju tri Mostova ministra', kazao je tada Plenković obraćajući se upravo Andreji Gabrijel.

Premijer ju je spomenuo i kada se spekuliralo s odlaskom potpredsjednika Vlade Damira Krstičevića. 'Znate kako to ide, nazovem ja Andreju Gabrijel, potpiši i to je to, ali toga neće biti u vezi s Damirom', kazao je tada Plenković.

Gabrijel je u zgradi na Markovom trgu 2 od samih početaka države i većinu od tih dvadesetak godina bila je dužnosnica. Već 1992. bila je tajnica Koordinacije za unutarnju politiku Vlade, a 1994. postaje pomoćnica tajnice u Vladi. U Tajništvu Vlade gotovo sve godine bila je zamjenica glavne tajnice Vlade, a glavnom tajnicom Vlade imenovana je dolaskom Andreja Plenkovića u Banske dvore.