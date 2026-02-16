Širi se jeziva snimka: U pucnjavi na hokejaškoj utakmici ubijene dvije osobe, napadač mrtav

Najmanje dvije osobe su ubijene u pucnjavi u hokejaškoj areni u Rhode Islandu, prema izvorima CNN-a. Još tri osobe su ozlijeđene u incidentu koji se dogodio na srednjoškolskoj hokejaškoj utakmici
Policija kaže da se vjeruje da je incident obiteljske prirode, budući da je napadač očito ciljao članove vlastite obitelji, rekla su za CNN dva policijska službenika.
Napadač je umro od prostrijelne rane koju si je sam nanio nakon što je ispalio hitac, dodali su policijski službenici. Prije toga ubio je dvije osobe, dok se troje ranjenih nalazi u bolnici u kritičnom stanju.
Pucnjava je izbila u areni Dennis Lynch, prema riječima guvernera Rhode Islanda Dana McKeeja. Guverner je u objavi na X-u napisao da državna policija surađuje s lokalnim organima za provođenje zakona.
Gradonačelnik East Providencea Bob DaSilva napisao je na Facebooku da su mu misli u Pawtucketu 'gdje je potvrđeno da je jedna djevojka poginula, a četiri druge ozlijeđene'.
Pucnjava se dogodila dok su igrale hokejaške momčadi iz zadruga Coventry-Johnston i St. Raphael-Providence Country Day-North Providence-North Smithfield, izvijestila je podružnica NBC Newsa WJAR .