Širi se jeziva snimka: U pucnjavi na hokejaškoj utakmici ubijene dvije osobe, napadač mrtav

Policija kaže da se vjeruje da je incident obiteljske prirode, budući da je napadač očito ciljao članove vlastite obitelji, rekla su za CNN dva policijska službenika.

Napadač je umro od prostrijelne rane koju si je sam nanio nakon što je ispalio hitac, dodali su policijski službenici. Prije toga ubio je dvije osobe, dok se troje ranjenih nalazi u bolnici u kritičnom stanju.