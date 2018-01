Sindikati u 2017. godini: Nezadovoljstvo unatoč blagom rastu plaća

U 2017. godini porasle su plaće zaposlenima u javnim i državnim službama za ukupno šest posto, potpisani su kolektivni ugovori za javne i državne službenike na rok od četiri godine, utvrđena je osnovica plaće u visini od 5421,54 kuna, kao i povećanje minimalne plaće za 131 kunu u idućoj godini na 3439,80 kuna bruto.

Sindikati su se tome protivili zbog straha da će to stimulirati poslodavce koji su do sada isplaćivali "minimalac" da to i dalje čine, kao i motivirati one koji to do sada nisu činili da iskoriste tu mogućnost.

Po podacima Državnog zavoda za statistiku, u prvom polugodištu 2017. prosječna neto plaća iznosila je 5960 kuna, što je nominalno više za 4,7 posto, a realno za 3,9 posto u odnosu na drugo polugodište 2016., kada je iznosila 5695 kuna.

Studija Europskog sindikalnog instituta pokazuje da su, prema troškovima života, radnici u 11 država središnje i istočne Europske unije plaćeni čak do 944 eura manje od radnika u Njemačkoj, a razlike u neto mjesečnim plaćama, prilagođene za sastav radne snage i strukturu ekonomije, veće su nego kada se u obzir uzmu samo troškovi života.

No, ti su radnici plaćeni čak i do 1058 eura manje od njemačkih, kada se u obzir uzmu i čimbenici kao što su dob i razina obrazovanja, te sektori i zanimanja radnika. Najslabije su plaćeni radnici u Rumunjskoj, a slijede Bugarska, Mađarska, Latvija i Hrvatska.

Iseljavanje zbog niske cijene rada, nesigurnosti i beznađa

Niska cijena rada, rad na određeno vrijeme i beznađe glavni su problemi s kojima bi se Vlada trebala uhvatiti u koštac želi li zaustaviti trend iseljavanja iz Hrvatske, poručili su predstavnici sindikata s okruglog stola o dostojanstvu posla i plaća, koji je održan u Hrvatskom saboru.

"Najveći dio ljudi koji iseljavaju iz Hrvatske jasno izražavaju da odlaze zbog niskih primanja, potom zbog nesigurnih oblika rada, a tek na kraju im je obrazloženje da nema dovoljno posla", rekao je predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.