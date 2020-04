Ministarstvo rada i mirovinskog sustava uputilo je u četvrtak sindikatima državnih i javnih službi poziv na konzultativni sastanak s predstavnicima Vlade na temu materijalnih prava, a predsjednik Matice hrvatskih sindikata Vilim Ribić poručuje kako je cijeli svijet protiv smanjivanja plaća

'Cijeli svijet je protiv smanjivanja plaća, nitko to ne radi, kako će onda to pravdati? Ako se odluče za to, hoće li zdravstvenim radnicima i policajcima skidati? Ako neće, gdje je granica, hoće li onda socijalnim radnicima, prosvjetarima? Kako će oni to izvesti, ja nemam nikakvo rješenje i zato ne znam što bih očekivao', rekao je Ribić Hini uoči sastanka.