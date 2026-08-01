Sindikat kritičan prema izmjenama zakona o visokom obrazovanju: 'Jedinstven apsurd'

"S obzirom na to da je riječ o vrlo malom broju ljudi, sigurno se ne radi o nedostatku novca, nego o nedostatku političke volje ", ocjenjuju iz sindikata, dodajući da Ministarstvo nije prihvatilo ni njihov zahtjev za ponovno omogućavanje znanstvenih radnih mjesta na sveučilištima.

Sindikat posebno kritizira uvođenje novog radnog mjesta projektnog asistenta, za koje više neće postojati obveza upisa doktorskog studija.

"Hrvatska uvodi jedinstven apsurd u svjetskim razmjerima, radno mjesto doktoranda koji ne mora upisati doktorat", navode iz sindikata, ocjenjujući da za uvođenje tog radnog mjesta nije postojao objektivni razlog te da mu se u savjetovanju usprotivio velik broj pojedinaca i ustanova.

Iz sindikata tvrde i da ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs nije ispunio obećanje da će zakon jasno zaštititi pravo zaposlenika koji sudjeluju u radu senata, akademijskih, fakultetskih i znanstvenih vijeća da biraju i budu birani u radnička vijeća.

"Izmjene zakona donijele su određene pozitivne pomake, no popis neusvojenih razumnih zahtjeva iz javnog savjetovanja je podugačak i ukazuje na činjenicu da Ministarstvo nije adresiralo mnoge probleme, a neke je adresiralo na krivi način", poručili su.