POLOŽAJ ASISTENATA

Sindikat kritičan prema izmjenama zakona o visokom obrazovanju: 'Jedinstven apsurd'

I.H./Hina

01.08.2026 u 14:09

Matija Kroflin
Matija Kroflin Izvor: Pixsell / Autor: Lucija Ocko/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja upozorio je u subotu da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih u konačnim izmjenama zakona o visokom obrazovanju odbilo veliku većinu njihovih zahtjeva iznesenih u javnom savjetovanju, uključujući ukidanje diskriminacije predavača

"S obzirom na to da je riječ o vrlo malom broju ljudi, sigurno se ne radi o nedostatku novca, nego o nedostatku političke volje", ocjenjuju iz sindikata, dodajući da Ministarstvo nije prihvatilo ni njihov zahtjev za ponovno omogućavanje znanstvenih radnih mjesta na sveučilištima.

vezane vijesti

Sindikat posebno kritizira uvođenje novog radnog mjesta projektnog asistenta, za koje više neće postojati obveza upisa doktorskog studija.

"Hrvatska uvodi jedinstven apsurd u svjetskim razmjerima, radno mjesto doktoranda koji ne mora upisati doktorat", navode iz sindikata, ocjenjujući da za uvođenje tog radnog mjesta nije postojao objektivni razlog te da mu se u savjetovanju usprotivio velik broj pojedinaca i ustanova.

Iz sindikata tvrde i da ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs nije ispunio obećanje da će zakon jasno zaštititi pravo zaposlenika koji sudjeluju u radu senata, akademijskih, fakultetskih i znanstvenih vijeća da biraju i budu birani u radnička vijeća.

"Izmjene zakona donijele su određene pozitivne pomake, no popis neusvojenih razumnih zahtjeva iz javnog savjetovanja je podugačak i ukazuje na činjenicu da Ministarstvo nije adresiralo mnoge probleme, a neke je adresiralo na krivi način", poručili su.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
VATRENA STIHIJA

VATRENA STIHIJA

VIDEO Požari bjesne Europom: Osim Španjolske i Francuske, u problemu je još jedna zemlja
PODACI DZS-A

PODACI DZS-A

Znate li s koliko godina Hrvati ulaze u brak? A koliko zarađuju? Statistike bi vas mogle iznenaditi
EKOLOŠKA DRAMA

EKOLOŠKA DRAMA

Fond objavio analize zakopanog otpada u Gospiću: 'Ne zadovoljaju uvjete'

najpopularnije

Još vijesti