Šikić: Više testiranja će smanjiti žarišta, a ove godine se posebno važno cijepiti protiv gripe

Zamjenica ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Sandra Šikić rekla je u N1 Studiju uživo da se situacija s testiranjima u Zagrebu normalizirala nakon što je nekoliko ustanova uskočilo u pomoć.

"Prvotni udar bio je zbog donošenja mjera stranih država i ljudi se nisu mogli vratiti bez negativnog naaza na covid-19. Situacija je bila neplanirana i nagla što je izazvalo povećane gužve. Desila nam se i situacija da su nam tri djelatnice pozitivne, pa je 14 djelatnika s kliničke mikrobiologije stavljeno u samoizolaciju, to je isto uzrokovalo kašnjenje", istaknula je Šikić za N1.

Što se tiče nabave novih uređaja za testiranje, kaže da to nije problem samo Hrvatske: "Zavod već šest mjeseci testira više od 550 uzoraka dnevno . Uređaj je na Klinici za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević, ali to je globalni problem. Nije nabava uređaja samo problem Hrvatske, puno zemalja stoji u redu čekanja i teško je doći do takve opreme."

Upozorila je građane da je dobro planiranje ključno te da svi koji moraju na preglede ili zahvate, illi putuju u strane zemlje, pažljjivo isplaniraju da ne čekaju predugo i da dobiju nalaz na vrijeme. Ipak, ističe da moramo pojačati kapacitete na dijagnostici, izolaciji pozitivnih, samoizolaciji kontakata... Također, smatra da treba povećati broj testiranja:

"Testiranje je jedna od prvih preventivnih mjera da bi se otkrio broj pozitivnih osoba, da bi se izolirali kako ne bi prenosili virus dalje. Pozdravljamo povećanje broja testiranja i mislimo da će itekako utjecati na smanjenje žarišta i da situaciju stavimo pod kontrolu."

Upozorila je građane da ni za koga nije dobro zatajivanje kontakata jer će brzo otkrivanje pridonijeti smanjenju broja zaraženih, a time i normalizaciji života. Komentirajući situciju u Zagrebu rekla je da je epidemiološka situacija pod kontrolom iako su brojke visoke. I danas je brojka na razini kao prethodnih dana i još uvijek su glavni uzroci povratak s godišnjeg odmora i kontakti sa zaraženima.

Šikić smatra da djeca moraju u školu i da treba naći balans između normalnih aktivnosti i preporučenih mjera. Za kraj je preporučila cijepljenje protiv gripe svim rizičnim skupinama: "Pogotovo ove godine preporučamo cijepljenje protiv gripe najosjetljivijim skupinama - kroničnim bolensicima, starijima, osobama u zdravstvenim sustavima... Važno je da se svi cijepe, a nadamo se da će cjepiva biti dovoljno."