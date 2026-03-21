Sezona zmija je počela: Gdje ih ima najviše i što učiniti da izbjegnete ugriz

Dolaskom toplijih proljetnih dana i porastom temperatura u Hrvatskoj započinje razdoblje pojačane aktivnosti zmija. Nakon zimskog mirovanja one izlaze iz skrovišta u potrazi za hranom i toplinom, pa su susreti s njima u prirodi, ali i u blizini naselja, u ovo doba godine češći nego tijekom zime

Najčešće ih se može uočiti na sunčanim mjestima na kojima se griju, uz rubove šuma, livade, kamenjare i zapuštene površine. Iako većina vrsta nije opasna za čovjeka, u Hrvatskoj žive i otrovnice, zbog čega je potreban dodatni oprez. Dvije najpoznatije otrovnice U Hrvatskoj su najpoznatije otrovnice poskok i riđovka, a razlikuju se po staništu i ponašanju.

Riđovka se prepoznaje po karakterističnoj cik-cak pruzi duž leđa i očima s okomitim zjenicama. Obično je manja od poskoka i češće boravi u vlažnijim područjima – uz šume, livade, močvare i planinske obronke. Može se vidjeti i na travnatim površinama ili rubovima šumskih predjela. Poskok, s druge strane, preferira suha i kamenita područja, poput krša, suhozida i osunčanih padina. Često se zadržava i u grmlju ili na rubovima šuma. Iako se smatra opasnijim zbog jačeg otrova, u pravilu izbjegava kontakt s ljudima i reagira samo ako se osjeti ugroženim.

Važno je naglasiti da obje vrste sadrže otrov, ali različite jačine. Ugriz poskoka može imati ozbiljnije posljedice, no i ugriz riđovke zahtijeva liječničku pomoć. Kako se ponašaju i gdje ih očekivati Riđovke su uglavnom mirnije i češće će pokušati pobjeći nego napasti. Aktivne su danju, osobito kada je sunčano, a tada ih se može vidjeti kako se griju na otvorenom. U proljeće prvi izlaze mužjaci dok se ženke pojavljuju nešto kasnije, kada počinje razdoblje parenja. Poskok je također najaktivniji u toplijem dijelu godine, od kasnog proljeća do jeseni. Tijekom proljeća i jeseni aktivan je danju, a ljeti se češće kreće u sumrak i noću. Iako djeluje tromo, može reagirati brzo ako je iznenađen. Suprotno uvriježenom mišljenju, ne skače na ljude, već se isključivo brani ako nema mogućnost bijega.

+5 Skakavac na zmijskoj glavi Izvor: Profimedia / Autor: Profimedia

Zmije općenito osjete vibracije tla, zbog čega će se u većini slučajeva same povući prije nego što ih čovjek primijeti. Prilikom boravka u prirodi preporučuje se nošenje zatvorene i čvrste obuće te duže odjeće koja štiti noge i ruke. Pri kretanju kroz travu, šikaru ili kamenjar korisno je koristiti štap da bi se provjerio teren i upozorilo životinje na prisutnost. Poseban oprez potreban je na nepreglednim mjestima – među kamenjem, u rupama ili gustoj vegetaciji – gdje zmije često borave. Također, ne preporučuje se njihovo diranje ili uznemiravanje, čak ni ako djeluju mirno. Kako reagirati u slučaju ugriza U slučaju ugriza najvažnije je ostati smiren i što prije potražiti liječničku pomoć. Potrebno je nazvati hitne službe na broj 112 ili se uputiti u najbližu zdravstvenu ustanovu u kojoj se može primiti protuotrov. Preporučuje se mirovanje i imobilizacija zahvaćenog dijela tijela da bi se usporilo širenje otrova, no ne savjetuju se improvizirane metode poput rezanja rane ili isisavanja otrova.

Većina zmija nije opasna Osim poskoka i riđovke, u Hrvatskoj živi niz neotrovnih vrsta poput bjelouške, bjelice, smukulje i drugih, koje ne predstavljaju prijetnju za ljude. Sve zmije u Hrvatskoj zakonom su zaštićene i imaju važnu ulogu u ekosustavu, osobito u kontroli populacije glodavaca.