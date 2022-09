Sever o vladinim mjerama: Mjere su široke i sveobuhvatne, one su pomoć svim građanima, no brine što nema rješenja za plin

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever ocijenio je u četvrtak Vladine mjere sveobuhvatnom pomoći građanima, ali i izrazio zabrinutost oko poskupjelog plina za koji još uvijek ne postoji rješenje i nadzora ostalih cijena te pozvao na povećanje plaća

"Mjere su široke i sveobuhvatne, one su pomoć svim građanima. To je dobro i kad je riječ o energentima, i o plinu, i o struji. Dobro je da dio te potpore i pomoći ide i gospodarstvu. Međutim, problem je što za poskupjeli plin još uvijek nema rješenja, i to će biti solidan udar, s obzirom na njegove cijene" rekao je Sever za Hinu.