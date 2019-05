Šestero kandidata juriša na čelo institucije teške više od 20 milijuna kuna: Tko su i kakvi su odnosi među njima

posao sa strane

Liječnička komora u turističkom biznisu

Komora je vlasnica tvrtke Aorta d.o.o., u kojoj je trenutno zaposleno dvoje ljudi, ali i dva stana u središtu Zagreba, koje iznajmljuje preko iste tvrtke. U Šubićevoj ulici na broju 11 Hrvatska liječnička komora (HLK) donedavno je posjedovala stan veličine 70 četvornih metara, u naravi zapušten i devastiran bivši uredski prostor, te je nakon uknjižbe i sređivanja dokumentacije u njega uložila više od milijun kuna, podijelivši ga na dva manja apartmana. Oni se preko interneta daju u kratkoročni najam do najviše sedam dana, a za članove Komore cijene iznose 300 kuna dnevno za manji i 400 kuna dnevno za veći stan. Upravo ovaj poslovni pothvat i visoki troškovi uređenja bili su jedan od povoda za smjenu donedavnog predsjednika HLK Trpimira Goluže, no on tvrdi da je sve radio u skladu s odlukama tijela Komore. Više o Aorti pročitajte ovdje.