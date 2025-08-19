Glavne zemlje Koalicije voljnih šalju vojnike u Ukrajinu: Što će napraviti Hrvatska

'Ponavljamo naš stav da Hrvatska ne namjerava slati vojnike u Ukrajinu ', rekao je izvor iz Banskih dvora za Jutarnji , nakon izjave Donalda Trumpa da će najveće zemlje Koalicije voljnih poslati trupe na teren .

Budući da su Velika Britanija, Francuska i Njemačka , kao i Hrvatska , članice tzv. Koalicije voljnih (neformalne skupine europskih zemalja, uz Australiju, Kanadu i Novi Zeland, koje su spremne vojno ili politički surađivati u (mirovnoj) misiji u Ukrajini), pitanje je hoće li se Hrvatska ipak odlučiti na taj korak.

'Danas je bio novi sastanak Koalicije voljnih i premijer Andrej Plenković imao je vrlo jasan nastup. I na sastanku Koalicije voljnih, ali i poslije toga na sastanku Europskog vijeća, premijer je držao konzistentno svoju liniju: Da se zalaže za pravedan i dugotrajan mir koji će zaštititi suverenost Ukrajine i njezinu teritorijalnu cjelovitost', rekao je isti izvor.

Hrvatski premijer rekao je u utorak da svaki budući mirovni sporazum za Ukrajinu mora zaštititi teritorijalni integritet te zemlje i pružiti joj jamstva koja će odvratiti Rusiju od nove agresije. Plenković je na X-u napisao da je sudjelovao na sastanku Europskog vijeća i tzv. Koalicije voljnih, saveznika Ukrajine koji su u utorak u Washingtonu razgovarali s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o putu prema miru.

'Istaknuo sam da je važno postići pravedan i dugotrajan mir koji će zaštititi suverenost i teritorijalni integritet Ukrajine i pružiti joj čvrsta sigurnosna jamstva. Time pridonosimo i europskoj i globalnoj sigurnosti', rekao je Plenković.

'Svi se zalažemo za što skoriji završetak rata koji je odnio velik broj života', istaknuo je premijer i dodao da će se nastaviti sveobuhvatna podrška ukrajinskom narodu i predsjedniku Volodimiru Zelenskom.

Što se tiče predsjednika Zorana Milanovića, on je jučer još jednom ponovio kako neće dopustiti slanje hrvatskih vojnika u Ukrajinu, sugerirajući pritom da se netko ipak za to zalaže.

'Budući da se predsjednik Vlade ovih dana uključio u razgovore tzv. Koalicije voljnih, a koju čine i države čiji su lideri najavljivali slanje svojih vojnika u Ukrajinu, podsjećam kako je Hrvatska članica Europske unije i NATO te ima samo obveze koje proizlaze iz članstva u tim savezima. Hrvatska nema nikakve obveze koje proizlaze iz političkih ili vojnih dogovora lidera zemalja tzv. Koalicije voljnih, a Vlada RH ni od koga nije ovlaštena gurati Hrvatsku u nekakve nove koalicije koje bi mogle podrazumijevati i sudjelovanje hrvatskih vojnika u ratu u Ukrajini. Dobio sam mandat od hrvatskih ljudi da zastupam takav stav i zato ponavljam kako hrvatski vojnici neće sudjelovati u tuđim ratovima', napisao je Milanović na Facebooku.

Sve to jučer je komentirao premijer Plenković, kazavši kako predsjednik Zoran Milanović širi laži tvrdeći da netko zagovara da će hrvatski vojnici ići u Ukrajinu.