Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

I.V./Hina

20.08.2025 u 22:05

Sail Amsterdam 2025 Izvor: EPA / Autor: Robin van Lonkhuijsen
Jedriličarska manifestacija Sail Amsterdam 2025 službeno je otvorena u srijedu flotilom stotina povijesnih jedrenjaka, što je prema riječima organizatora najveći nautički događaj u svijetu koji se odvija svakih pet godina

Deseci tisuća gledatelja koji su pratili događaj s obale ili iz brodova promatrali su plovidbu ukrašenih plovila iz cijelog svijeta.

Parada je počela u luci IJmuiden na Sjevernom moru, a jedrenjaci su putovali dvadesetak kilometara do Amsterdama.

Sail Amsterdam prvi put održan je prije 50 godina u čast 700. godišnjice osnutka nizozemske metropole.

Za 750. godišnjicu slavlje je prilično spektakularno. Organizatori očekuju više od dva milijuna posjetitelja, a manifestacija traje do nedjelje.

Sail Amsterdam 2025 Izvor: EPA / Autor: Ramon van Flymen

