Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

Deseci tisuća gledatelja koji su pratili događaj s obale ili iz brodova promatrali su plovidbu ukrašenih plovila iz cijelog svijeta.

Parada je počela u luci IJmuiden na Sjevernom moru, a jedrenjaci su putovali dvadesetak kilometara do Amsterdama.

Sail Amsterdam prvi put održan je prije 50 godina u čast 700. godišnjice osnutka nizozemske metropole.

Za 750. godišnjicu slavlje je prilično spektakularno. Organizatori očekuju više od dva milijuna posjetitelja, a manifestacija traje do nedjelje.