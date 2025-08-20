Spektakularni prizori iz Amsterdama: Stotine povijesnih jedrenjaka zaplovilo kanalima

Jedriličarska manifestacija Sail Amsterdam 2025 službeno je otvorena u srijedu flotilom stotina povijesnih jedrenjaka, što je prema riječima organizatora najveći nautički događaj u svijetu koji se odvija svakih pet godina
Deseci tisuća gledatelja koji su pratili događaj s obale ili iz brodova promatrali su plovidbu ukrašenih plovila iz cijelog svijeta.
Parada je počela u luci IJmuiden na Sjevernom moru, a jedrenjaci su putovali dvadesetak kilometara do Amsterdama.
Sail Amsterdam prvi put održan je prije 50 godina u čast 700. godišnjice osnutka nizozemske metropole.
Za 750. godišnjicu slavlje je prilično spektakularno. Organizatori očekuju više od dva milijuna posjetitelja, a manifestacija traje do nedjelje.