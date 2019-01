Dok klanovi ratuju, paralelni biznis cvjeta: Liječnička komora renta apartmane u srcu Zagreba

Hrvatska liječnička komora (HLK), koja posljednjih tjedana i mjeseci izaziva interes javnosti zbog unutarnjih previranja, ali i dvojbenog postupanja u istrazi smrti devetogodišnjeg Gabrijela Bebića iz Metkovića, paralelno sa svojim stručnim radom razvija biznis. Komora je vlasnica tvrtke Aorta d.o.o., u kojoj je trenutno zaposleno dvoje ljudi, ali i dva stana u središtu Zagreba te ih iznajmljuje preko iste tvrtke

U Šubićevoj ulici na broju 11 Hrvatska liječnička komora (HLK) donedavno je posjedovala stan veličine 70 četvornih metara, u naravi zapušten i devastiran bivši uredski prostor, te je nakon uknjižbe i sređivanja dokumentacije u njega uložila više od milijun kuna podijelivši ga na dva manja apartmana. Oni se preko interneta daju u kratkoročni najam do najviše sedam dana, a za članove Komore cijene iznose 300 kuna dnevno za manji i 400 kuna dnevno za veći stan.

Upravo ovaj poslovni pothvat i visoki troškovi uređenja bili su jedan od povoda za smjenu donedavnog predsjednika HLK Trpimira Goluže, no on s druge strane upozorava da je sve radio u skladu s odlukama tijela Komore. Tportalu je proslijedio i detaljan pregled svih troškova i rezultate procjene sudskih vještaka po kojima je prostor u Šubićevoj prije uređenja vrijedio 1100 eura po četvornom metru, a nakon preuređenja od 2380 do 2450 eura.

Preuređenjem u kadrovski rat

'Stan je u vlasništvu Komore još otkako je osnovana, a sedam ili osam godina prije toga nije bio u upotrebi i bio je potpuno derutan, predstavljao je samo trošak. Odluka o pokretanju projekta donesena je na Izvršnom odboru, predložena je Vijeću Komore koje ju je jednoglasno prihvatilo, a informirana je i Skupština HLK', kazao nam je Goluža. Tvrdi i da su se prilikom uređenja vodili institutima javne nabave, premda HLK to nije obvezan, te da su među više ponuda uvijek odabirane one najpovoljnije. Sudski vještak, kaže, na kraju procesa potvrdio je da su svi ugovoreni radovi i izvedeni te da su cijene bile 'tržišno korektne i realne'. On sam čuva cijelu dokumentaciju o ovom slučaju.