Hrvatska liječnička komora po prvi put bira elektroničkim glasovanjem

Članovi Hrvatske liječničke komore (HLK) birat će krajem svibnja novog predsjednika i zamjenika te strukovne udruge, a komorino središnje izborno povjerenstvo službeno je potvrdilo šest pravovaljanih zajedničkih kandidatura za predsjednika i zamjenika predsjednika, o kojima će nešto više od 12.000 članova komore po prvi puta glasovati elektroničkim putem.

Kandidaturu Mirana Cvitkovića za predsjednika, koji je voditelj komorina Ureda za medicinsko pravo, i Meri Margreitner za njegovu zamjenicu poduprlo je 447 članova, dok kandidaturu dosadašnje dopredsjednicu Komore i predsjednice Hrvatske udruge bolničkih liječnika (HUBOL) Ade Barić Gregurević za predsjednicu i Jakova Ivkovića za njezina zamjenica podržalo 177 članova.



Na izborima su se sa po minimalno potrebnih 100 glasova potpore kandidirali i Hrvoje Tomasović za predsjednika i Herman Vukušić za zamjenika, te Matija Majić kao predsjednički kandidat i Tomislav Kukin kao njegov zamjenik.



Novo vodstvo birat će nešto više od 12.000 liječnika, a glasovanje će se provoditi od 20. do 26 svibnja. Izbori će se prvi puta odvijati elektroničkim glasovanjem, po principu jedan član - jedan glas, a oni koji iz nekog razloga to neće moći, mogli su se do 19. travnja prijaviti za dopisno glasovanje. Prema informacijama iz Pravne službe komore, to je učinilo oko 2250 članova, te će oni glasovati dopisno.

Osim predsjednika i zamjenika, birat će se i članovi Skupštine HLK-a na županijskoj razini. Broj članova koji se biraju u skupštinu ovisi o broju liječnika u nekoj županiji, pa se tako trećina njih bira se u Zagrebu.