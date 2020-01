Šerić i službeno postao odvjetnik Filipa Zavadlava, punomoć potpisao otac; progovorio o sumnjivom gašenju Facebook grupa

Zagrebački odvjetnik splitskog porijekla Branko Šerić i službeno je u srijedu postao izabrani branitelj trostrukog ubojice Filipa Zavadlava (25) u čije ime mu je punomoć potpisao Filipov otac, potvrdio je odvjetnik novinarima ispred zgrade splitskog Županijskog suda

'Ako budemo čekali rješenja po žalbama to bi moglo potrajati i dva tjedna, a u suprotnom postoji šansa da se njegovo duševno stanje prije događaja, za vrijeme njega i nakon utvrdi već ovoga mjeseca. Za budućnost ovog kaznenog postupka je to neophodno. Već sam kontaktirao sa sucem istrage i državnim odvjetnikom koji su kazali kako nema prepreka da ja branim Filipa', kazao je odvjetnik Šerić.

Preuzevši slučaj trostrukog ubojstva Šerić je povukao žalbe koje je Zavadlavova odvjetnica po službenoj dužnosti Ivanka Šamija podnijela na istražni zatvor i rješenje o provođenju istrage. Rekao je kako je to učinio da čim prije krene psihijatrijsko vještačenje tijekom kojeg će se utvrditi Filipovo zdravstveno stanje.

Upitan da komentira najavljeni prosvjed podrške za Filipa Zavadlava koji bi se skoro trebao održati u Splitu podsjetio je kako se zabranjuje formiranje grupe na Facebooku i dodao da su ljudi nezadovoljni vitalnim stvarima. 'To nije podrška ubojstvu niti tome da ljudi uzimaju pravdu u svoje ruke. Zaista u to vjerujem jer se inače ne bih uključio u sve ovo. Pravo svakoga je da prosvjeduje protiv onoga što ga žulja i boli', poručio je odvjetnik Šerić.

Splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara novinarima je izjavio da će biti odobrena javna površina u gradu za skup potpore Zavadlavu bude li stigao zahtjev za to.

Ponovio je i da je Zavadlav u Zagreb prebačen jer su imali informacije da mu se u Splitu sprema osveta pa je samim tim u Svetošimunskoj bolnici siguran. Dobio je i dozvolu za posjet branjeniku kod kojega će otići najkasnije do petka.

Odgovarajući na novinarska pitanja rekao je i kako ima saznanja da nekome 'užasno smetaju grupe podrške' , ali i da je apsolutno nedopustivo podržavati uzimanje pravde u svoje ruke. 'Legitimno je i protestiranje protiv stanja u nekim segmentima države i to zabranjivati, makar i na indirektan način, na pragu je diktature ', poručio je.

Komentirajući trostruko ubojstvo koje je počinio Zavadlav, Krstulović-Opra je kazao kako se radi o izoliranom, tragičnom i užasnom događaju koji se ne može povezati s općim stanjem u društvu, napomenuvši kako ovaj tragični događaj nije slika društva.

Dodao je da o reakcijama građana na ovaj tragični događaj trebaju razgovarati ljudi koji su za to školovani te ispitati razloge reakcije građana na ovaj užasni zločin. 'Split nije grad slučaj. Ni brojke niti praksa niti način života ne potvrđuju stigmu koja se pokušava baciti na naš grad da je Split grad slučaj, jer on to nije,' poručio je Krstulović Opara.

Nakon što je u prošlu nedjelju Filip Zavadlav u Splitu počinio trostruko ubojstvo na facebook stranici 'Pravda za Filipa' okupilo se oko 20.000 članova koji ga podupiru. Ta je facebook grupa ugašena, ali je ponovo osnovana pod istim imenom i u njoj se okupilo oko 18.000 članova, no i ta je stranica ugašena.