Stanodavka Filipa Zavadlava: Samo je buljio u prazno...

Marcela Sunara, bivša stanodavka trostrukog ubojice iz Splita ispričala je u utorak kako se Filip Zavadlav ponašao danima prije zločina.

Vlasnica stana u kojem je osumnjičeni živio kao podstanar rekla je za Dnevnik Nove TV kako je dan prije nego što je ubio troje ljudi, Zavadlav bio rastrojen.

"Ja sam rekla i policiji, on je dan prije, točno 24 sata prije, oko 15.30, 16 sati sjedio na ovoj stolici, za ovim stolom, sam samcat. Gledao je u prazno, pogledao ništa nije. Nije mi se javio. On inače kaže 'dobar dan', ali sad se nije javio, nije me ni pogledao. Nije ništa rekao. Samo je buljio u prazno, pojeo je nekakav jogurt, neko pecivo", ispričala je za Dnevnik Nove TV Marcela Sunara.