Mrčela: To što svi sve znaju ili ne znaju je sintagma koja se koristi za banaliziranje i generaliziranje stvari

Slučaj trostrukog ubojstva u Splitu uzburkao je javnost. Brutalni zločin u srcu grada usred dana nezapamćen u Hrvatskoj. Reakcije građana potvrdile su ponovno da nemaju povjerenja u sustav. Je li problem u zakonima ili njihovom neprovođenju? Zašto sudovi donose neujednačene presude? Odrađuje li policija svoj dio posla? Što poduzima DORH? Kako objasniti zabrinjavajuću pojavu grupe potpore ubojici na društvenim mrežama?

Jelenić je govorio o jednom od ubijenih kod kojeg je nedavno pronađeno 300 grama heroina , a nije dobio niti jedan dan zatvora. Glavni državni odvjetnik je rekao da je istražni zatvor mjera osiguranja okrivljenika u postupku, a nije želio generalizirati na jednom primjeru. Naveo je da je bio u istražnom zatvoru, neko vrijeme ne bi bio u doticaju s okolinom, no upitno je koliko bi to trajalo, a ne možemo znati što bi bilo kada bi izašao van.

Bošnjaković je na početku rekao da svi sudionici imaju svoje dosjee i prekršaje i kaznenopravne, a bili su i osuđivani, no on ne može govoriti o tome kakve su kazne trebale biti.

Smatra da poruka ide prema mladom čovjeku koji nije znao riješiti problem s kojim se susreo - to je poruka percepcije nefunkcioniranja zaštitnih mehanizama.

'Sud ne presuđuje na temelju jedne okolnosti, a ne radi se to uvijek dobro - ima postupaka koji završe pogrešno ili traju predugo, naveo je.

'To što svi sve znaju ili ne znaju je sintagma koja se koristi za banaliziranje i generaliziranje stvari', rekao je Mrčela pojasnivši da 300 g heroina nije osnova za utvrđivanje istražnog zakona. Dodao je da se u javnosti često banalizira i izvuče jedna okolnost na temelju koje se traži odgovor je li to bilo u redu ili ne, rekao je. Mrčela je rekao da su u kaznenom postupku dvije strane, a svaka tvrdi svoje.

Pretpostavlja da se policiji nije obratio jer nije vjerovao da će mu pomoći. Ne vjeruje da toliki broj građana podupire likvidaciju kao rješavanje bilo kojeg problema, kaže da je to izraz protesta koji je puno širi od cijelog slučaja. Bošnjaković potporu ovakvom činu smatra neprihvatljivom i teško mu je prihvatiti da je isključivo pravosuđe krivo. Ajduković kaže da "mali čovjek nema osjećaj zaštićenosti". To je osjećaj koji pokreće ljude u njihovom ponašanju, to je i Zavadlava potaknulo da učini nešto što za njega ima apsolutno pogubne životne posljedice.

Za one koji šalju poruke potpore kaže da koriste kukavičju zaštitu iza društvenih mreža, pita se koliko njih bi bilo spremno tako nešto učiniti - na društvenim mrežama su svi pričljivi, one omogućuju destruktivno ponašanje. Na pitanje jesmo li došli do prijelomnog trenutka u društvu, Marcelić kaže da treba uzeti u obzir da osoba koja je počinila trostruko ubojstvo je i u psihičkom smislu specifična. Smatra interesantnim reakciju javnosti koja je iznimno nezadovoljna hrvatski pravosuđem. Dodao je da ovo što se dogodilo je refleksija nezadovoljstvom sustava.

'Ovo je rijetko jak katalizator osjećaja i stavljanja u prvi plan da državni sustavi ne funkcioniraju dobro. Građanstvo je nezadovoljno i svoje nezadovoljstvo vrlo jasno pokazuje', smatra Marcelić koji naglašava da ne treba podržavati tu grupu podrške jer je to nasilan odgovor na situaciju, a možda bi trebalo naglasiti da je to krivi način, a pravi je pritisak na policiju i pravosuđe da počinje evaluirati samo sebe i raditi svoju društvenu ulogu.

Mrčela smatra da je hrvatski sustav jedan od rijetkih koji garantira političku neovisnost. 'Dojmu o tome jako doprinosi to što političari komentiraju konkretne sudske predmete', rekao je Mrčela. Jelenić je mišljenja da svatko u svome segmetnu odrađuje svoj dio posla i nužno je da svatko ima svoju ulogu. Kazao je da je policija oči i uši državnog odvjetnika na terenu i da je veći dio njihovog posla je tajan, a nakon toga je nejavan. Rekao je da je Državno odvjetništvo danas otvorenije nego ikad prije. Na pitanje je li Državno odvjetništvo učinkovito, Jelenić kaže da u odnosu na ono što dođe do državnog odvjetništva i količinu posla, ono je poprilično učinkovito.