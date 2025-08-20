sumnje na ubojstvo

U Seini kod Pariza pronađena četiri tijela, uhićen 24-godišnjak

I.V./Hina

20.08.2025 u 19:20

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Profimedia / Autor: Neil Emmerson / robertharding / Profimedia
Nakon što su prošli tjedan u Seini u blizini Pariza otkrivena četiri tijela, francuska policija uhitila je u srijedu muškarca zbog sumnje na ubojstvo

Jedan je putnik prošle srijede iz vlaka uočio tijelo koje je plutalo u blizini obale u pariškom predgrađu Choisy-le-Roi i obavijestio policiju.

Istražitelji su potom pronašli četiri tijela koja su očito bila u vodi nekoliko dana. Prema Le Parisienu, žrtve su bili muškarci sjevernoafričkog i afričkog podrijetla.

Istraga je otkrila da je jedan od muškaraca zadavljen, dok je drugi pokazivao znakove nasilnih ozljeda. Zasad nisu dani nikakvi detalji o druge dvije žrtve.

Istražitelji još nisu rekli postoji li veza između žrtava.

Uhićeni muškarac osumnjičen je za počinjenje više ubojstava različitim metodama, objavilo je u srijedu državno odvjetništvo.

Vlasti nisu objavile detalje, pozivajući se na tekuću istragu. Prema listu Le Parisien, osumnjičenik je 24-godišnji muškarac rođen u Alžiru.

