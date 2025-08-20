U Seini kod Pariza pronađena četiri tijela, uhićen 24-godišnjak

Jedan je putnik prošle srijede iz vlaka uočio tijelo koje je plutalo u blizini obale u pariškom predgrađu Choisy-le-Roi i obavijestio policiju.

Istražitelji su potom pronašli četiri tijela koja su očito bila u vodi nekoliko dana. Prema Le Parisienu, žrtve su bili muškarci sjevernoafričkog i afričkog podrijetla.

Istraga je otkrila da je jedan od muškaraca zadavljen, dok je drugi pokazivao znakove nasilnih ozljeda. Zasad nisu dani nikakvi detalji o druge dvije žrtve.