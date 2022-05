Vladimir Šeks o Hrvatskoj, 32 godine poslije: Čeka nas duga plovidba na ostvarenju ideala socijalne pravde

Hrvatska danas slavi Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora čime su stvoreni temelji modernog Sabora i potvrđena je njegova uloga u očuvanju hrvatske državnosti. Što su donijela tri desetljeća hrvatske neovisnosti? Ostvaruje li Hrvatska, kako je istaknuo premijer Plenković, sve nacionalne zadaće koje je u svojem prvom govoru 30. svibnja 1990. u Hrvatskom saboru najavio predsjednik Tuđman? Kakva je Hrvatska danas, 32 godine poslije?

'To nije točno. 30. svibnja slavila se uspostava demokratskog poretka', rekao je. Na pitanje što je Hrvatska dobila rekao je kako je najbolji rezultat dala prof. Mirjana Kasapović u svom znanstvenom radu u kojem je navela da je na temelju brojnih ekspertiza instituta iz cijelog svijeta došla do zaključka da je RH jedna od najuspješnijih zemalja, da je u manje od 100 godina bila izložena dvama krvavim ratovima, prošla kroz dvije totalitarne diktature, Domovinski rat, da je imala ogromne materijalne i ljudske gubitke i unatoč tome uspjela je u manje od 30 godina ostvariti sve svoje nacionalne strateške ciljeve - postići i ostvariti državnu samostalnost, ući u euroatlantske integracije i pridružiti se zemljama slobodnog zapadnog svijeta, rekao je.

Željka Antunović , bivša ministrica obrane rekla je kako se slaže sa svima što je Vidović rekao. - Poštujem sve one koji su dali doprinos stvaranju države, ali kritički govorim o svemu onome što se moglo učiniti, a propušteno je - stanje gospodarstva, demokracije u društvu, poštivanje ljudskih prava..., čitav niz onoga što su građani željeli kada su se odlučivali za samostalnost, tržišnu ekonomiju. Mi možemo govoriti o velikim dostignućima kada je riječ o državi, ali ne možemo zanemariti da su građani nezadovoljni, frustrirani, razočarani, ne vjeruju institucijama, sve manje poštuju one koje sami biraju. Imamo demokratske izbore, ali ona suštinska prava demokracija nije zaživjela kako je trebala. Osim ljubavi prema domovini, zastave, grba, dana kada obilježavamo neke važne događaje iz naše povijesti, ljudi žele i sigurnost, mirnu starost, perspektivu za svoju djecu, a to nažalost u Hrvatskoj nemamo ili je rezervirano za ekskluzivni dio našeg građanstva, rekla je.

Galbraith se osvrnuo na svoju jučerašnju izjavu da je Hrvatska postala diplomatski dosadna. 'To je kompliment. One najuspješnije zemlje na svijetu poput Švicarske, teško se sjetiti bilo koje figure povijesti. Hrvatska je nevjerojatno lijepa zemlja, mnogo se razgovora o razini demokracije i skrbi za građane i očito je da postoji prostora za poboljšanje. Hrvatska pridonosi EU-u i iskorištava mogućnosti koje EU nudi kroz razne programe i fondove. Saznao sam mnogo o naporima koji se čine na području poljoprivrede, mnogo se govori i o velikom broju mladih koji napuštaju zemlju. Nije to tako loše. Oni odlaze iskorištavaju prilike koje im se nude u bijelom svijetu i onda se vrate. To pokazuje da je RH članica globalne zajednice', rekao je.

Na pitanje gdje vidi Hrvatsku Granić je rekao kako se Hrvatska ponaša kao zrela demokracija, kao država koja je istinski europski orijentirana. 'Cijenjena smo država unutar EU-a i uvijek se moramo dodatno boriti za ljudska prava, demokraciju, medijske prava i bolji život. To mora na stolu biti svaki dan. Strateške ciljeve iz 90-tih godina i san smo ostvarili', istaknuo je.

Šeks je istaknuo kako nas čeka duga plovidba na ostvarenju ideala socijalne pravde. 'Često sam govorio da nije cilj država sama po sebi nego kakva je država. Ako ona ostvaruje za najveći broj građana ideale socijalne pravde onda će to biti puni smisao državnosti', rekao je. Antunović se osvrnula na podjele u društvu.

'Mene osobno te podjele jako frustriraju. Smatram da je najveći dio podjela nastao potican neodgovornim političarima, populistima, poticanjem prljavih strasti da bi se zadržala ili ostvarila vlast. Mi se i dan danas susrećemo s takvim metodologijama gdje ne razmišljamo o dobrobiti zajednice već se služimo vokabularima koji dodatno produbljuju te podjele', istaknula je.

Cijelu emisiju možete pogledati ovdje.