Šefica sindikata učitelja najavljuje probleme u školama: Neki ravnatelji nisu cijepljeni, tko će njih testirati?

Predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja Sanja Šprem kaže kako očekuje probleme pri uvođenju covid-potvrda u škole, koje stupa na snagu u ponedjeljak

'Od najave do donošenja odluke je prošlo tjedan dana. Stožer ne zna koje su sve specifičnosti u sektoru obrazovanja. Ne možemo reći da neće doći do problema jer će do njih sigurno doći. Ne postoji u svim mjestima mogućnost testiranja. Bez obzira na to što je 6 tisuća mjesta za testiranje, nemaju svi tu informaciju i nemaju dovoljno testova. Situacija nije nimalo jednostavna', rekla je Šprem u Dnevniku televizije N1.