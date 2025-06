Sanja Šprem žestoko po kolegama: 'Ekipa je odustala, tresla se brda, rodio se miš'

Podsjetimo, Sindikat Preporod, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama te Sindikat znanosti i visokog obrazovanja tražili su od Vlade povećanje osnovice plaća od 10 posto, linearni rast koeficijenata, odnosno uvođenje privremenog dodatka na plaće do primjene novih koeficijenata, izuzeće djelatnika u obrazovanju i znanosti od ocjenjivanja te odgodu reforme strukovnih škola.

Nakon što su tri obrazovna sindikata i Ministarstvo znanosti i obrazovanja postigli dogovor i parafirali sporazum o ranije postavljenih pet sindikalnih zahtjeva, oko 23.000 članova dvaju sindikata trebalo bi do kraja ovog radnog tjedna odlučiti o tome hoće li prihvatiti taj sporazum. Ako ga odbiju, ići će se u štrajk.

'Imali su dobru priliku'

No, Sanja Šprem, predsjednica Sindikata hrvatskih učitelja i Matice sindikata javnih službi, najvećeg sindikalnog tijela u obrazovanju, koje nije sudjelovalo u pregovorima s MZO-om, ali ni u ranijim prosvjedima, nije zadovoljna postignutim.

'Ono što je svima valjda jasno jest da je ekipa odustala od svih materijalnih zahtjeva koje su postavljali u štrajku. Na žalost, od njih je to bilo očekivano. Na samom počeku sam ukazivala koliko su njihovi zahtjevi promašeni i pravno ne mogu biti važeći, time niti realizirani. Na vrijeme sam upozoravala da riskiraju radna mjesta zaposlenika. Nije mi drago, no očito je došlo na moje', rekla je Šprem za Jutarnji.

Smatra da su štrajkovi bili katastrofalno osmišljeni, jer su rezultirali gubitkom dvije dnevnice, a da se pritom potencijal prosvjetara za prosvjede nije iskoristio.

'Ono što je postignuto sporazumom nije niti blizu onome što se tražilo od štrajka, iako su imali dobru priliku kvalitetnije pregovarati. Tri puta im je na stolu bila odgoda reforme. To što do toga nije došlo, suodgovorni su sindikati jer su prekasno reagirali na reformu o kojoj se priča od 2018. Po svojoj staroj praksi, oni su je se sjetili tek u veljači ove godine. Kao iskusnoj sindikalistici, stvari su mi bile jasne od početka, no oni su se utopili u vlastitoj lošoj strategiji', nastavlja Šprem.