Šef zagrebačkih vatrogasaca o požaru u Hong Kongu: 'To se ne smije dogoditi! Kao ni ono u Vjesniku'

Zašto u Hong Kongu ne mogu obuzdati vatrenu stihiju? I to iako su njihovi vatrogasci, kako tvrdi šef zagrebačkih vatrogasaca, među najboljima na svijetu? Siniša Jembrih o tome je govorio na RTL-u
'Do 22 metra postoje uobičajena pravila, nakon 22 metra kad se radi objekt, on mora biti napravljen tako da spriječi širenje požara i da ima dodatne mjere zaštite od požara', rekao je za RTL zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.
'Ne smije se dogoditi da požar koji počne na četvrtom katu da se popne na 26 kat kao što se dogodilo na velikom požaru u Grenfellu u Engleskoj gdje je poginulo čak 77 ljudi. Ne smije se dogodit kao što se dogodilo danas u Hong Kongu gdje se izgleda požar proširio po cijeloj fasadi, a taj objekt ima otprilike 2000 ljudi i ne smije se dogodit kao što se dogodilo u Vjesniku da požar s 13. kata preskoči i zapali peti, šesti i osmi kat', kaže.
O vatrogasnoj službi Hong Konga, države-grada, Jembrih kaže da imaju jednu od najmodernijih vatrogasnih akademija. 'Znam da je kolega trebao ići na otvaranje vatrogasne akademije, da ima jednu od najmodernijih vatrogasnih akademija koja koštala pola milijarde eura ili dolara i koja ima požarne zgrade koji su cijeli neboderi, koja ima umjetne rijeke, ogromne stadione, podzemnu željeznicu. Na vrlo dobrom su glasu s obzirom na to da je Hong Kong država s jednim od najvećim brojem visokih nebodera, na dobrom su glasu kao služba koja dobro gasi požare u neboderima', rekao je Jembrih.
Podsjetimo, još uvijek nije poznat uzrok požara koji već satima gori u neboderima u Hong Kongu. Do sada je potvrđeno 36 žrtava, a sudbina njih 279 još uvijek nije poznata.