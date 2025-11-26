Šef zagrebačkih vatrogasaca o požaru u Hong Kongu: 'To se ne smije dogoditi! Kao ni ono u Vjesniku'

'Do 22 metra postoje uobičajena pravila, nakon 22 metra kad se radi objekt, on mora biti napravljen tako da spriječi širenje požara i da ima dodatne mjere zaštite od požara', rekao je za RTL zapovjednik JVP Grada Zagreba Siniša Jembrih.

'Ne smije se dogoditi da požar koji počne na četvrtom katu da se popne na 26 kat kao što se dogodilo na velikom požaru u Grenfellu u Engleskoj gdje je poginulo čak 77 ljudi. Ne smije se dogodit kao što se dogodilo danas u Hong Kongu gdje se izgleda požar proširio po cijeloj fasadi, a taj objekt ima otprilike 2000 ljudi i ne smije se dogodit kao što se dogodilo u Vjesniku da požar s 13. kata preskoči i zapali peti, šesti i osmi kat', kaže.