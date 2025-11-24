Imamo fotografije: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost Vjesnika nakon strašnog požara

Nekadašnji simbol Zagreba, velika zgrada Vjesnika na križanju Slavonske avenije i Savske ceste, bit će uskoro srušen i pretvorit će se, gotovo doslovce, u prah i pepeo.

Odluka je donesena nakon izvješća Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo o stanju izgorjele Vjesnikove zgrade. Stručnjaci su proteklih dana nastojali utvrditi kolika je otpornost njezine konstrukcije nakon katastrofalnog požara, a pregled su radili i dronovima te su oni kružili oko Vjesnikova nebodera kako bi se otkrilo je li siguran ulaz u njega.

Statičari i stručnjaci i sami su posljednjih dana ušli u nagorjelu zgradu Vjesnika, a fotografije onog što su snimili ustupili su i tportalu. Materijali koje su nam ustupili za obavu nastali su kao rezultat suradnje i rada više institucija - Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo (HCPI), zagrebačkog Građevinskog fakulteta (Zavod za tehničku mehaniku, Laboratorij za ispitivanje konstrukcija), zagrebačkog Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) (Laboratorij za robotiku i inteligentne sustave upravljanja – LARICS) te uz podršku Avyonx d.o.o.: dr. sc. Antun Ivanović, dr. sc. Jurica Goričanec, dr. sc. Marko Car, dr. sc. Frano Petric, izv. prof. dr. sc. Matko Orsag.