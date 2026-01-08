Šef UN-a žali zbog povlačenja SAD-a iz 66 međunarodnih organizacija

Unatoč tome, sve UN-ove organizacije nastavit će obavljati svoje zadaće, rekao je Guterres u New Yorku.

"Kao Ujedinjeni narodi imamo odgovornost ispunjavati svoje obveze prema onima koji ovise o našoj pomoći", dodao je.

Bijela kuća je prethodno najavila da će se SAD povući iz 66 međunarodnih organizacija, što uključuje brojne organizacije UN-a.