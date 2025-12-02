mirovni napori

Šef NATO-a o Rubiju: Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti

Bi. S. / Hina

02.12.2025 u 16:37

Mark Rutte
Mark Rutte Izvor: EPA / Autor: Olivier Matthys
Bionic
Reading

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte rekao je u utorak da je uvjeren da će američki napori za okončanje rata u Ukrajini uroditi plodom

'Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uvjeren sam da će ti napori dovesti do mira u Europi', rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

U Moskvi u utorak borave izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner i sastaju se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom

'Želimo da se rat okonča sa suverenom Ukrajinom i da Rusija više nikad ne može napasti susjede', istaknuo je glavni tajnik, dodajući da je dosta posla na napravljeno na 'sigurnosnom jamstvima' za Ukrajinu.

vezane vijesti

Na pitanje o prvotnom američkom planu od 28 točaka u kojem se predviđa da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rutte je rekao da je za proširenje Saveza potreban konsenzus država članica, a 'konsenzusa o Ukrajini sada nema'.

Rutte je rekao da su posljednjih mjeseci europski i kanadski saveznici osigurali milijarde dolara za kupnju američke opreme i naoružanja za Ukrajinu.

'Očekujem da će saveznici najaviti nove doprinose narednih dana', rekao je glavni tajnik.

Prema inicijativi PURL (Popis prioritetnih zahtjeva Ukrajine), kojom saveznici iz NATO-a i drugi partneri financiraju i organiziraju nabavku američkog oružja, streljiva i vojne opreme za Ukrajinu, treba osigurati jednu milijardu mjesečno.

'Na dobrom smo putu, počeli smo u kolovozu s jednom milijardom mjesečno i do sada je osigurano četiri milijarde. Za sljedeću godinu trebamo također osigurati najmanje milijardu mjesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD-a', rekao je Rutte.

Ministri vanjskih poslova država NATO-a razgovarat će u srijedu o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu te o jačanju obrambenih sposobnosti i odvraćanja.

Neuobičajeno je što na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio.

'Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti', rekao je Rutte.

'Ne sjećam se ničega sličnog u novijoj povijesti', rekla je bivša glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, napomenuvši kako bi njegov izostanak odaslao pogrešan signal, posebno u vrijeme kada je potrebna tješnja koordinacija s europskim saveznicima po pitanju Ukrajine.

Umjesto Rubia, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamjenik Christopher Landau.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
'GENERACIJA NJEMAČKA'

'GENERACIJA NJEMAČKA'

Kadrovska tvornica radikalne desnice: Koliko je ekstreman novi pomladak AfD-a
potvrđena optužnica

potvrđena optužnica

Javio se Mlađanov odvjetnik: 'Razočaran je. Želi izaći i započeti novi život'
poruka iz dublina

poruka iz dublina

Zelenski: 'Sada više nego ikad postoji šansa da se ovaj rat okonča'

najpopularnije

Još vijesti