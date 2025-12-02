Šef NATO-a o Rubiju: Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti

'Želimo da se rat okonča sa suverenom Ukrajinom i da Rusija više nikad ne može napasti susjede', istaknuo je glavni tajnik, dodajući da je dosta posla na napravljeno na 'sigurnosnom jamstvima' za Ukrajinu.

U Moskvi u utorak borave izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa Steve Witkoff i predsjednikov zet Jared Kushner i sastaju se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom

'Svi radimo na tome da se rat protiv Ukrajine okonča pravednim i trajnim mirom. Pozdravljamo napore Sjedinjenih Država i uvjeren sam da će ti napori dovesti do mira u Europi', rekao je Rutte na konferenciji za novinare uoči sutrašnjeg sastanka ministara vanjskih poslova država članica NATO-a.

Na pitanje o prvotnom američkom planu od 28 točaka u kojem se predviđa da Ukrajina odustane od članstva u NATO-u, Rutte je rekao da je za proširenje Saveza potreban konsenzus država članica, a 'konsenzusa o Ukrajini sada nema'.

Rutte je rekao da su posljednjih mjeseci europski i kanadski saveznici osigurali milijarde dolara za kupnju američke opreme i naoružanja za Ukrajinu.

'Očekujem da će saveznici najaviti nove doprinose narednih dana', rekao je glavni tajnik.

Prema inicijativi PURL (Popis prioritetnih zahtjeva Ukrajine), kojom saveznici iz NATO-a i drugi partneri financiraju i organiziraju nabavku američkog oružja, streljiva i vojne opreme za Ukrajinu, treba osigurati jednu milijardu mjesečno.

'Na dobrom smo putu, počeli smo u kolovozu s jednom milijardom mjesečno i do sada je osigurano četiri milijarde. Za sljedeću godinu trebamo također osigurati najmanje milijardu mjesečno za kupovinu osnovne opreme od SAD-a', rekao je Rutte.

Ministri vanjskih poslova država NATO-a razgovarat će u srijedu o mirovnim naporima za zaustavljanje ruske agresije na Ukrajinu te o jačanju obrambenih sposobnosti i odvraćanja.

Neuobičajeno je što na sastanku neće sudjelovati američki državni tajnik Marco Rubio.

'Ne želim izvlačiti nikakve zaključke iz njegove odsutnosti', rekao je Rutte.

'Ne sjećam se ničega sličnog u novijoj povijesti', rekla je bivša glasnogovornica NATO-a Oana Lungescu, napomenuvši kako bi njegov izostanak odaslao pogrešan signal, posebno u vrijeme kada je potrebna tješnja koordinacija s europskim saveznicima po pitanju Ukrajine.

Umjesto Rubia, Sjedinjene Države će predstavljati njegov zamjenik Christopher Landau.