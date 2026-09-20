Sedmogodišnjak se udaljio od obitelji, otac krenuo za njim i poginuo

Slovenska policija objavila je nove detalje tragedije kod slapa Savica u Bohinju, u kojoj je poginuo 44-godišnji otac, dok je njegov sedmogodišnji sin teško ozlijeđen

Prema podacima Policijske uprave Kranj, riječ je o četveročlanoj obitelji iz inozemstva koja je bila u obilasku slapa. Policija zasad nije objavila iz koje zemlje obitelj dolazi. Nesreća se dogodila tijekom povratka sa slapa. Obitelj se zaustavila kod odmorišta sa stolom i klupama, nakon čega se sedmogodišnji dječak udaljio od ostalih. Ubrzo su članovi obitelji začuli njegove krikove.

Njegov 44-godišnji otac krenuo je prema mjestu odakle su dolazili, no pritom je pao u dubinu. Spasioci su oca i dijete pronašli u koritu Savice. Muškarac je zadobio teške ozljede i preminuo na mjestu, dok je teško ozlijeđeni dječak helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana. O njegovu zdravstvenom stanju zasad nema novih službenih informacija. Spasioci bili u neposrednoj blizini Gorska služba spašavanja Bohinj objavila je da su njezini članovi u trenutku dojave bili na vježbi u blizini mjesta nesreće, zbog čega su mogli vrlo brzo krenuti prema unesrećenima. „Spustili smo se prema koritu, koje se nalazilo nešto manje od 60 metara ispod nas“, objavili su spasioci.