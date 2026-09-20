Sedmogodišnjak se udaljio od obitelji, otac krenuo za njim i poginuo

Slovenska policija objavila je nove detalje tragedije kod slapa Savica u Bohinju, u kojoj je poginuo 44-godišnji otac, dok je njegov sedmogodišnji sin teško ozlijeđen
Prema podacima Policijske uprave Kranj, riječ je o četveročlanoj obitelji iz inozemstva koja je bila u obilasku slapa. Policija zasad nije objavila iz koje zemlje obitelj dolazi.
Nesreća se dogodila tijekom povratka sa slapa. Obitelj se zaustavila kod odmorišta sa stolom i klupama, nakon čega se sedmogodišnji dječak udaljio od ostalih. Ubrzo su članovi obitelji začuli njegove krikove.
Njegov 44-godišnji otac krenuo je prema mjestu odakle su dolazili, no pritom je pao u dubinu.
Spasioci su oca i dijete pronašli u koritu Savice. Muškarac je zadobio teške ozljede i preminuo na mjestu, dok je teško ozlijeđeni dječak helikopterom prevezen u Univerzitetski klinički centar Ljubljana.
O njegovu zdravstvenom stanju zasad nema novih službenih informacija.
Spasioci bili u neposrednoj blizini
Gorska služba spašavanja Bohinj objavila je da su njezini članovi u trenutku dojave bili na vježbi u blizini mjesta nesreće, zbog čega su mogli vrlo brzo krenuti prema unesrećenima.
„Spustili smo se prema koritu, koje se nalazilo nešto manje od 60 metara ispod nas“, objavili su spasioci.
Dječak je pripremljen za helikopterski prijevoz, dok su tijelo poginulog muškarca spasioci uz pomoć užadi izvukli s teško pristupačnog terena.
'Nesreća rijetko nastaje zbog samo jedne pogreške'
Bohinjski gorski spašavatelji nakon intervencije upozorili su da nesreće u planinama rijetko imaju samo jedan uzrok.
„Češće je riječ o lancu okolnosti, slučajnosti i pogrešnih odluka koje se u nekom trenutku spoje u nesreću“, poručili su.
Istaknuli su da se nadaju što bržem i uspješnijem oporavku dječaka.
Slovenska policija nastavlja prikupljati podatke o svim okolnostima tragedije, nakon čega će svoje nalaze dostaviti nadležnom državnom odvjetništvu.