Otrovni plin širi se predgrađem Rijeke: Već se dogodila tragedija

U industrijskoj zoni Kukuljanovo nedaleko od Rijeke, kraj tvornice za preradu ribe ponovno su izmjerene jako povišene koncentracije sumporovodika, opasnog plina. Kako za Dnevnik Nove TV saznaje Marko Balen , interventne službe izašle su na teren kako bi se obavila mjerenja.

"Mi smo, znači, otvorili sve naše šahtove koji se nalaze na tom području, izmjerili plinove i nakon toga smo izvršili ispiranje kanalizacije', kazao je Davor Grbelja, rukovoditelj Službe održavanja ViK-a Rijeka za Novu TV.

Na terenu su bili i vatrogasci, udaljivši sve prisutne dok nije prestala opasnost od trovanja, posebice jer su mjerenja pokazala izrazito visoke koncentracije amonijaka i sumporovodika.

'Koncentracije su konkretno, znači, preko 200 ppm amonijaka i 300 sumporovodika, što za vanjske uvjete toliko ne predstavlja problem, ali da su to zatvoreni prostori, te bi koncentracije već kroz neko kraće vrijeme dovele do trovanja, nadraživanja gornjih dišnih puteva i, naravno, bilo bi opet problema", upozorio je Boris Kauzlarić, zapovjednik smjene JVP-a Rijeka.