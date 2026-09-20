Tragedija kod slapa u Bohinju: Otac poginuo, teško ozlijeđeno dijete helikopterom prevezeno u bolnicu

Teška nesreća dogodila se u subotu poslijepodne kod slapa Savica u Bohinju, nedaleko od Bohinjskog jezera. Otac je poginuo, a njegovo dijete teško je ozlijeđeno nakon što su pali u provaliju duboku gotovo 60 metara
Gorska služba spašavanja Bohinj prvo je dobila dojavu da je u provaliju palo dijete. Kada su spasioci stigli na mjesto događaja, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe – dijete i njegov otac.
Zahtjevna akcija spašavanja
Spasioci su se spustili prema koritu gotovo 60 metara ispod mjesta nesreće. U akciju je uključena i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika.
Otac je, nažalost, preminuo na mjestu nesreće.
Teško ozlijeđeno dijete zbrinuto je na terenu, a potom helikopterom slovenske policije prevezeno u Univerzitetski klinički centar Ljubljana.
Detaljnije informacije o njegovu zdravstvenom stanju zasad nisu poznate.
Nakon zbrinjavanja djeteta gorski spašavatelji nastavili su zahtjevnu akciju izvlačenja tijela poginulog muškarca. Uz pomoć užadi izvukli su ga s teško pristupačnog terena i prenijeli do mjesta na kojem su ga preuzeli djelatnici pogrebne službe.