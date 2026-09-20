Tragedija kod slapa u Bohinju: Otac poginuo, teško ozlijeđeno dijete helikopterom prevezeno u bolnicu

Gorska služba spašavanja Bohinj prvo je dobila dojavu da je u provaliju palo dijete. Kada su spasioci stigli na mjesto događaja, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe – dijete i njegov otac.

Zahtjevna akcija spašavanja

Spasioci su se spustili prema koritu gotovo 60 metara ispod mjesta nesreće. U akciju je uključena i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika.

Otac je, nažalost, preminuo na mjestu nesreće.