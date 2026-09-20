PAD U PROVALIJU

Tragedija kod slapa u Bohinju: Otac poginuo, teško ozlijeđeno dijete helikopterom prevezeno u bolnicu

L. F.

20.09.2026 u 09:45

Kanjon kod slapa Savica
Kanjon kod slapa Savica Izvor: Screenshot / Autor: Facebook
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Teška nesreća dogodila se u subotu poslijepodne kod slapa Savica u Bohinju, nedaleko od Bohinjskog jezera. Otac je poginuo, a njegovo dijete teško je ozlijeđeno nakon što su pali u provaliju duboku gotovo 60 metara

Gorska služba spašavanja Bohinj prvo je dobila dojavu da je u provaliju palo dijete. Kada su spasioci stigli na mjesto događaja, utvrdili su da su u dubinu pale dvije osobe – dijete i njegov otac.

Zahtjevna akcija spašavanja

Spasioci su se spustili prema koritu gotovo 60 metara ispod mjesta nesreće. U akciju je uključena i dežurna ekipa za spašavanje u planinama s Brnika.

Otac je, nažalost, preminuo na mjestu nesreće.

Teško ozlijeđeno dijete zbrinuto je na terenu, a potom helikopterom slovenske policije prevezeno u Univerzitetski klinički centar Ljubljana.

Detaljnije informacije o njegovu zdravstvenom stanju zasad nisu poznate.

Nakon zbrinjavanja djeteta gorski spašavatelji nastavili su zahtjevnu akciju izvlačenja tijela poginulog muškarca. Uz pomoć užadi izvukli su ga s teško pristupačnog terena i prenijeli do mjesta na kojem su ga preuzeli djelatnici pogrebne službe.

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