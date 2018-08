Sedmodnevna prognoza razveselit će sve koji planiraju na more

Državni hidrometerološki zavod (DHMZ) u narednih sedam dana prognozira stabilno i toplo vrijeme. Još danas su mogući lokalni pljuskovi, a od četvrtka bit će uglavnom sunčano. Kakvo se vrijeme očekuje po gradovima pogledajte u fotogaleriji

Od sredine današnjeg dana sa zapada se očekuje postupno razvedravanje. Vjetar na kopnu bit će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadnjak i bura, podno Velebita jaka s olujnim udarima. Najviša temperatura uglavnom od 25 do 30 °C.

U četvrtkak pretežno sunčano i malo toplije. Uz prolazno više oblaka u Slavoniji i osobito na jugu Dalmacije mjestimice je moguć poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu umjerena bura, podno Velebita s jakim udarima, u slabljenju prema kraju dana i okretanju na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na Jadranu od 20 do 24, a najviša dnevna uglavnom od 28 do 32 °C, samo u gorju svježije.