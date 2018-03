SDP žestoko napao Plenkovića zbog šogorova novog posla: Dosta bahatog uhljebništva!

Nakon što su se mediji raspisali kako je namjesto direktora komercijalnih poslova u Zračnoj Luci Dubrovnik, tvrtke u većinskom vlasništvu države, zaposlen Plenkovićev šogor Ivan Maslać, o svemu se oglasio i oporbeni SDP

'To je HDZ-ov model funkcioniranja. To je tema koju će premijer Plenković sigurno pokušati izbjeći ovih dana, sakriti pod tepih, ali mi mu to ne smijemo dozvoliti. Predsjednik HDZ-a, Andrej Plenković osobno svojim primjerom svjedoči koji su kriteriji za zapošljavanje u njegovoj viziji Hrvatske ključni. To su rođačke veze i pripadanje njegovom klijentelističkom krugu. To je budućnost kakvu on nudi Hrvatskoj, to je razlog zbog kojeg stručnjaci koji nisu „rođaci“ i koji nemaju HDZ iskaznicu ne dolaze do posla i odlaze iz Hrvatske. Umjesto reformama oni se bave umrežavanjem rođaka i sređivanjem visokih plaća za odabrane sa stranačkom iskaznicom. SDP neće i ne može pristati na HDZ-ov model vođenja Hrvatske u propast. Ovom bahatom uhljebništvu mora se reći dosta', poručuju u priopćenju iz glavne oporbene stranke.