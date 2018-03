Brat ministrice kulture na čelu najmoćnije regulatorne agencije

Tonko Obuljen, brat ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek, imenovan je predsjednikom Vijeća Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM), i to u četvrtak na zatvorenom dijelu sjednice Vlade s koje novinarima nije dostavljena informacija o konkretnom imenovanju

Vlada, naime, u priopćenju koje upućuje novinarima poslije zatvorenoga dijela sjednice nije navela imenovanje ministričina brata kojega su, čini se, izabrali potajice, piše Jutarnji list.

Je li to učinjeno zbog straha od prozivki da je Tonko Obuljen rodbinski povezan s članicom Vlade koja ga imenuje, u Vladi negiraju te kažu da se to dogodilo “omaškom”. Nije bilo namjere, poručuju iz Vlade, da se prikrije to imenovanje jer je ono poslije ionako proslijeđeno u Hrvatski sabor te se, objašnjavaju u Vladi, ne bi niti moglo sakriti.

'Došlo je do propusta, omaške, prilikom sastavljanja priopćenja, ali sve je bilo u skladu s propisima. Ionako je to imenovanje poslije proslijeđeno u Sabor', izjavila je glasnogovornica Vlade Sunčana Glavak.