Viktor Orbán bi danas mogao pretrpjeti još jedan udarac

Europski parlament razmatra povrat 4,3 milijuna eura i moguće zamrzavanje financiranja skupine ‘Patrioti za Europu’ zbog sumnji u nepravilno trošenje sredstava u prethodnom mandatu.

Europski parlament mogao bi zatražiti povrat do 4,3 milijuna eura potpore od političke skupine ‘Patrioti za Europu’ (PfE), koju je djelomično osnovao Viktor Orbán, zbog sumnje da je skupina koja joj je prethodila nepravilno koristila sredstva EU-a. Skupina osporava odgovornost tvrdeći da je riječ o novoj pravnoj osobi, iako se članstvo i vodeće pozicije uvelike podudaraju s bivšom skupinom, a i glavni tajnik je isti. Europski parlament će o izvješću, koje se temelji na kontroli Europskog revizorskog suda, glasati u srijedu, navodi Index.hu Sporna sredstva odnose se na skupinu ‘Identitet i demokracija’ (ID) iz razdoblja 2019.–2024., za koju je revizija utvrdila da je nepravilno potrošila 4.333.635,78 eura. Zbog toga Odbor za proračunski nadzor Europskog parlamenta (CONT) preporučuje da se suspendiraju isplate sredstava skupini ‘Patrioti za Europu’.

Kako je potrošeno 4,3 milijuna eura Protiv sada već raspuštene skupine ID pokrenuto je više postupaka zbog sumnje na nepravilno korištenje sredstava europskih poreznih obveznika u ukupnom iznosu većem od 4,3 milijuna eura tijekom prethodnog petogodišnjeg razdoblja. Skupina ID prekršila je pravila javne nabave pri dodjeli ugovora te nepravilno dodjeljivala potpore i donacije iz sredstava EU-a članovima i povezanim osobama, stoji u izvješću. Zbog toga odbor predlaže da se sredstva naplate od skupine PfE kao pravnog sljednika. Iako njemački AfD nije član nove skupine, dio stranaka koje su bile uključene u sporne radnje jesu, poput francuskog Nacionalnog okupljanja Marine Le Pen i austrijskog FPÖ-a Herberta Kickla, koji su sudjelovali i u osnivanju nove skupine zajedno s Orbánom i Andrejem Babišem.

Prema izvješću, sredstva su korištena iz proračunske stavke namijenjene administrativnim i operativnim troškovima, ali su navodno potrošena protivno pravilima. Dio troškova nije bio predmet natječaja, a sredstva su isplaćivana subjektima koji možda nisu imali pravo na njih. Prema dokumentima koje navodi Politico, plaćani su i oglasi u austrijskom časopisu čiji je bivši glavni urednik bio zastupnik FPÖ-a. Osim toga, više od 700 tisuća eura navodno je nepravilno isplaćeno nevladinim organizacijama. Zbog takvih nalaza odbor preporučuje da administracija Europskog parlamenta poduzme sve potrebne mjere zaštite financijskih interesa Unije, uključujući moguće zamrzavanje sredstava i pokretanje postupka povrata. Preporučuje se i suspenzija glavnog tajnika Philipa Claeysa do završetka postupaka, uključujući one koje vodi Europsko javno tužiteljstvo.