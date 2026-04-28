Ovo je novi šef riječkog SDP-a

Novo čelništvo Gradske organizacije SDP-a u Rijeci izabrano je u utorak na izbornoj konvenciji - novi predsjednik riječkog SDP-a je Toni Štimac, koji je i aktualni zamjenik primorsko- goranskog župana, a njegovi zamjenici su Robert Matić i Iva Erceg
Članovi riječkog SDP-a birali su predsjednika Gradske organizacije između dva kandidata. Osim Štimca, kandidirao se i Marko Mataja Mafrici, koji je, među ostalim, u tri mandata bio vijećnik u Županijskoj skupštini Primorsko- goranske županije.
Novo vodstvo riječkog SDP-a izabrano je gotovo godinu dana nakon raspuštanja vodstva gradske organizacije te stranke. Predsjedništvo SDP-a je u lani u lipnju, nakon loših rezultata na lokalnim izborima, raspustilo vodstvo Gradske organizacije SDP-a u Rijeci, a povjerenikom za riječki SDP imenovan je glavni tajnik SDP-a Marko Krička.
Toni Štimac je dugogodišnji član SDP-a. Radio je u privatnom sektoru, bio je načelnik Općine Lokve u tri mandata, član je Glavnog odbora SDP-a RH i Predsjedništva SDP PGŽ-a. Odnedavno je i član SDP-a Rijeke.
Štimac je istaknuo da se u kampanji osjetila velika energija članstva, da su izbori bili u fer atmosferi i praznik socijaldemokracije. Kao što je najavio u kampanji, ponovio je da nema skrivenih ambicija te da se, ako postane predsjednik gradske organizacije, neće kandidirati ni za gradonačelnika niti za saborskog zastupnika.
Rekao je i da želi vratiti SDP Rijeke na teren, ojačati gradsku organizaciju te da će biti fokusiran na jačanje zajedništva članstva, otvorenost prema ljudima i prepoznavanje najboljih i najkvalitetnijih u stranci koji mogu nositi odgovorne funkcije u gradu i državi.