Ovo je novi šef riječkog SDP-a

Članovi riječkog SDP-a birali su predsjednika Gradske organizacije između dva kandidata. Osim Štimca, kandidirao se i Marko Mataja Mafrici, koji je, među ostalim, u tri mandata bio vijećnik u Županijskoj skupštini Primorsko- goranske županije.

Novo vodstvo riječkog SDP-a izabrano je gotovo godinu dana nakon raspuštanja vodstva gradske organizacije te stranke. Predsjedništvo SDP-a je u lani u lipnju, nakon loših rezultata na lokalnim izborima, raspustilo vodstvo Gradske organizacije SDP-a u Rijeci, a povjerenikom za riječki SDP imenovan je glavni tajnik SDP-a Marko Krička.

Toni Štimac je dugogodišnji član SDP-a. Radio je u privatnom sektoru, bio je načelnik Općine Lokve u tri mandata, član je Glavnog odbora SDP-a RH i Predsjedništva SDP PGŽ-a. Odnedavno je i član SDP-a Rijeke.