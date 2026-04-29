Nakon debakla na izborima SDP u Rijeci ima novog lidera

'Hvala članicama i članovima na povjerenju. Pred nama je konkretan posao – vratiti organizaciju na teren i ponovno graditi povjerenje kroz rad i rezultate. SDP u Rijeci mora biti prisutan, vidljiv i otvoren. To znači stabilnu operativnu organizaciju, jasnu odgovornost i kontinuiran rad među ljudima. U tom smjeru ćemo djelovati i mjeriti se isključivo po onome što napravimo', poručio je Štimac nakon izbora.

Ovim izborom SDP Rijeka zatvara jedno razdoblje i ulazi u fazu jasnog političkog i organizacijskog pozicioniranja. Fokus je na stabilizaciji organizacije, povratku na teren i konkretnom radu među građanima.

Za potpredsjednike Gradske organizacije izabrani su Robert Matić i Iva Erceg. Novo Predsjedništvo čine: Adelina Kunst, Irena Bolf, Ivana Prica Matijaš, Kristian Čarapić, Nadja Poropat, Petra Karanikić i Goran Palčevski.

Izabran je i novi Gradski odbor, u kojem su zastupljeni članovi različitih generacija i iskustava, uključujući i Marka Mataju Mafricija, čime se potvrđuje opredijeljenost za zajednički rad i okupljanje organizacije oko jasnih ciljeva. Izabrani su i članovi Županijskog odbora, čime je zaokružen novi sastav tijela gradske organizacije.

SDP Rijeka u narednom razdoblju stavlja naglasak na političku vidljivost, rad na terenu i obnovu povjerenja građana, uz jasan cilj jačanja svoje uloge i odgovornosti u gradu, poručili su iz te stranke.

Podsjetimo, na lokalnim izborima prošle godine riječki je SDP nakon 35 godina izgubio vlast u Rijeci te sada stoji na tri gradska vijećnika, koji su u opoziciji. Jedan od razloga za gubitak izbora je i raskol u vlastitim redovima. Stranka je u izbore ušla podijeljena: službena kandidatkinja SDP-a bila je Sandra Krpan, dok je dotadašnji gradonačelnik Marko Filipović, bivši SDP-ovac, nastupio kao nezavisni kandidat. Time se rasuo SDP-ov birački bazen, a Krpan nije ni ušla u drugi krug.