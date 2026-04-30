Istraživanje pokazalo koliko su učitelji pripremljeni za nastavu, jedna stvar iznenađuje

Hrvatski učitelji po razini općega pedagoškog znanja su u prosjeku zemalja OECD-a pri čemu su bolje pedagoški pripremljeni učitelji iz društvenog i jezičnog nego iz prirodoslovnog i matematičkog područja, pokazali su rezultati istraživanja predstavljeni u četvrtak

Istraživanje je provedeno na više od 20.000 učitelja iz osam zemalja: Čilea, Hrvatske, Južnoafričke Republike, Maroka, Poljske, Portugala, Saudijske Arabije i SAD-a.

U Hrvatskoj je provedeno u proljeće 2024. u 293 osnovne škole, a sudjelovala su ukupno 2282 učitelja od petoga do osmoga razreda. U prvom dijelu istraživanja sudjelovalo je 53 zemlje, a ovo je dodatno istraživanje u okviru Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj (OECD) Međunarodnoga istraživanja o učenju i poučavanju TALIS 2024. Filipović: Nekim je državama pomanjkalo hrabrosti da se suoče s pripremljenošću učitelja "U ostalim zemljama pomanjkalo je hrabrosti da se suoče s istinom koja je vrlo egzaktna i relevantan pokazatelj pripremljenosti naših učitelja po pitanju njihovih pedagoških znanja", naglasio je ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) Vinko Filipović koji je u Centru i predstavljao rezultate.

Glavni je cilj provedbe istraživanja bio prikupiti međunarodno usporedive pokazatelje o temeljnome znanju učitelja iz područja opće pedagogije, didaktike i obrazovne psihologije koja su učiteljima potrebna za učinkovito poučavanje i stvaranje poticajnih okruženja za učenje svih učenika. Rezultati pokazuju da je prosječan rezultat hrvatskih učitelja 269 bodova, što je na razini prosjeka OECD-a. Hrvatska se pritom statistički ne razlikuje od Poljske i Sjedinjenih Američkih Država, dok nešto bolje rezultate bilježi Portugal. Prema razinama postignuća, 14,3 posto hrvatskih učitelja je na osnovnoj razini općega pedagoškog znanja, 51,9 posto na srednjoj, a oko trećine na naprednoj razini. Ti rezultati uglavnom odgovaraju prosjeku OECD-a, pri čemu Hrvatska ima veći udio učitelja na srednjoj i naprednoj razini te manji udio na osnovnoj razini u odnosu na prosjek svih zemalja sudionica. Istraživanje: Učiteljice ostvarile više bodova od učitelja Istraživanje je pokazalo i razlike prema spolu - učiteljice su u prosjeku ostvarile oko 15 bodova više od učitelja, uz znatno veći udio žena na naprednoj razini znanja. Po predmetnim područjima, najbolje rezultate ostvarili su učitelji stranih jezika te hrvatskoga jezika, dok su ispod prosjeka učitelji tehničke kulture, informatike, klasičnih jezika te tjelesne i zdravstvene kulture.