SDP prozvao Plenkovića zbog potpore uredbi koja gubi podršku diljem Europe: 'Od početka smo jasni'

Iz SDP-a su u četvrtak upitali premijera Andreja Plenkovića zašto i dalje podržava Chat Control koji omogućuje kontrolu privatnih poruka građana kad su i njemačke stranke SPD i CDU, nakon snažnog pritiska javnosti, poručile da taj prijedlog u sadašnjem obliku ne mogu podržati.

Posljednjih dana došlo do značajnog preokreta u vezi donošenja tzv. Chat Control uredbe, jer su u Njemačkoj nakon snažnog pritiska javnosti pojedini čelnici njemačkog SPD-a i CDU-a poručili kako trenutačni prijedlog u ovom obliku ne mogu podržati. Izgledno je da pod pritiskom građana diljem Europe ta uredba neće biti prihvaćena, priopćili su iz SDP-a u četvrtak.

U vezi uredbe koja bi državama omogućila skeniranje privatnih poruka građana pod izlikom zaštite djece, njemačka Vlada, napomenuli su, zasad nije formalno zauzela službeni stav, ali izjave vodećih političkih predstavnika sugeriraju pomak i jasno pokazuju koliko je snažno javno protivljenje utjecalo na tijek pregovora. Upravo bi taj razvoj situacije mogao dovesti do toga da prijedlog izgubi potporu većine u Vijeću EU-a i time bude privremeno blokiran, poručili su iz SDP-a.