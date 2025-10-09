SDP prozvao Plenkovića zbog potpore uredbi koja gubi podršku diljem Europe: 'Od početka smo jasni'

Oporbena stranka je poručila da je snažan pritisak javnosti doveo do toga da Chat control više nema podršku ni čelnika glavnih njemačkih političkih stranaka.
Iz SDP-a su u četvrtak upitali premijera Andreja Plenkovića zašto i dalje podržava Chat Control koji omogućuje kontrolu privatnih poruka građana kad su i njemačke stranke SPD i CDU, nakon snažnog pritiska javnosti, poručile da taj prijedlog u sadašnjem obliku ne mogu podržati.
Posljednjih dana došlo do značajnog preokreta u vezi donošenja tzv. Chat Control uredbe, jer su u Njemačkoj nakon snažnog pritiska javnosti pojedini čelnici njemačkog SPD-a i CDU-a poručili kako trenutačni prijedlog u ovom obliku ne mogu podržati. Izgledno je da pod pritiskom građana diljem Europe ta uredba neće biti prihvaćena, priopćili su iz SDP-a u četvrtak.
U vezi uredbe koja bi državama omogućila skeniranje privatnih poruka građana pod izlikom zaštite djece, njemačka Vlada, napomenuli su, zasad nije formalno zauzela službeni stav, ali izjave vodećih političkih predstavnika sugeriraju pomak i jasno pokazuju koliko je snažno javno protivljenje utjecalo na tijek pregovora. Upravo bi taj razvoj situacije mogao dovesti do toga da prijedlog izgubi potporu većine u Vijeću EU-a i time bude privremeno blokiran, poručili su iz SDP-a.
'Zaštita djece da, masovni nadzor građana-ne'
Dok hrvatska Vlada u Bruxellesu kontinuirano podržava ovaj štetni prijedlog, koji bi, pod krinkom zaštite djece i borbe protiv neželjenog sadržaja, otvorio vrata masovnom nadzoru privatnih razgovora građana, SDP jasno tvrdi - zaštita djece 'da', ali masovni nadzor građana – 'ne'!, istaknuli su.
"U SDP-u smo od početka vrlo jasni: zaštita djece i borba protiv neželjenog sadržaja na internetu mora biti prioritet, ali ne nauštrb privatnosti svih građana koje bi se ovom uredbom moglo masovno nadzirati", rekao je predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
Postavio je i pitanje premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi – zašto i dalje stoje iza prijedloga koji bi im omogućio nadzor nad privatnim porukama građana, pa i političkih oponenata, novinara i civilnog društva? "Dok su druge vlade poslušale glas javnosti, Plenković i dalje šuti i brani prijedlog koji ugrožava temeljna prava građana", dodao je.
SDP: Uredba više nema većinu u Vijeću EU
SDP-ova zastupnica u Europskom parlamentu Biljana Borzan pojasnila je kako je Njemačka vlada promijenila stav oko Chat Controla zbog pritiska građana.
„Zbog toga više ne postoji većina u Vijeću EU-a za ovu kontroverznu uredbu. To je odlična vijest za sve građane koji cijene svoju privatnost. Taj bi zakon otvorio vrata masovnom nadzoru privatnih poruka, što je neprihvatljivo u demokratskom društvu", rekla je Borzan.
Ta odluka, naglasila je, pokazuje da se glas građana čuje i da pritisak javnosti može spriječiti opasne i neučinkovite prijedloge ili prisiliti države članice da ih značajno prilagode. "Zaštita djece mora biti prioritet, ali nikada nauštrb temeljnih prava" istaknula je.