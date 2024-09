SDP-ova komisija poništila odluku druge SDP-ove komisije o poništenju izbora

Predsjednik Statutarne komisije Čičak kazao je da su Nataša Delonga Poparić, Davor Matijević i Ante Poparić podnijeli žalbe SIK-u, ali da rješenje koje je donio SIK nije dovoljno da bi se poništili izbori jer, kaže, oni nisu donijeli bilo kakav dokaz o bilo kakvim izbornim nepravilnostima osim proceduralne greške za koju je cijela Statutarna komisija smatrala da nije dovoljna da se ponište izbori.

„Nismo imali drugog izbora jer smo vezani onime što piše u rješenju SIK-a i žalbama, a nemamo ni pristup izbornim materijalima, nismo SIK i odlučujemo isključivo temeljem 'stanja spisa'”, pojasnio je Čičak.

Na činjenicu da je bilo pritužbi o manipulacijama izbornim materijalima, da su evidentirani da su glasali oni koji to nisu, Čičak kaže da bi o tome raspravljali da je to došlo pred Statutarnu komisiju. Mi imamo samo jedno jedino rješenje u kojem se kaže da je bilo problema s dostavom zapisnika popisa birača, no, smatramo da to nije dovoljno da se dokaže da je bilo nekakvih manipulacija ili izborne prijevare. „Problem je što u rješenju SIK-a ne stoji da je bilo viška listića, zaokruživanja, da su glasali ljudi koji nisu izašli na biračko mjesto, ništa od toga nije bilo u rješenju SIK-a i mi ne možemo odlučivati izvan onoga što je sadržaj predmeta”, kazao je Čičak.

Odbacio je tezu da je riječ o pragmatičnoj odluci kako bi se izbjegli daljnji prijepori u stranci i, ističe, zadnjih nekoliko sjednica pokazalo je da Statutarna nikome ne pogoduje. Uvijek postoji strana kojoj naša odluka ne odgovara, ali mi ih donosimo ili jednoglasno ili većinom glasova i nema nikakvog 'lomljenja preko koljena', kazao je, dodavši da je sve odrađeno maksimalno korektno kako bi se izbjegle bilo kakve konotacije.

Čičak kaže da ne zna hoće li sada uslijediti optužbe za krađu izbora, ali napominje da nijedna odluka koju je Statutarna donijela nije zadovoljila sve. Vodili smo se isključivo Statutom i onim što je bio predmet postupka, naglasio je.

O medijskim navodima da je nepravilnosti bilo i na drugim biračkim mjestima, kaže da nema saznanja niti ih može imati jer je prva instanca za pritužbe je SIK, a na Statutarnu ništa ne dolazi direktno nego samo ako SIK proslijedi neki predmet.

Statutarna komisija SDP-a raspravljala je o poništenju Središnje izborne komisije da se ponište izbori u Splitu zbog nedostatne izborne dokumentacije koja nije na vrijeme dostavljena. Po tom rješenju trebali su se u subotu ponoviti izbori za Predsjedništvo i Glavni odbor, ali ne i stranačkog lidera jer je zaključeno da zbog prevelike razlike u broju glasova ne bi imalo utjecaja na izbor za predsjednika stranke.

Odluka Statutarne komisije da poništi to rješenje SIK-a, izgledno je, potaknut će nagađanja i kritike o kontaminiranosti i neregularnosti unutarstranačkih izbora u SDP-u.